Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

H Μπόκα Τζούνιορς έβαλε τέλος στην αναμονή 18 χρόνων, αφού επιβλήθηκε της Ατλέτικο Μινέιρο με 2-0 στον τελικό του Copa Sudamericana, κατακτώντας το τρόπαιο.

Ο τελευταίος τίτλος των «Σενέιζες» σε διεθνές επίπεδο ήταν το 2008, όταν είχε κατακτήσει το Recopa Sudamericana, απέναντι στην Άρσεναλ Σαραντί και χρειάστηκε να περιμένει 18 ολόκληρα χρόνια για να πανηγυρίσει τίτλο στις διασυλλογικές διοργανώσεις της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα, αυτό ήταν το τρίτο Sudamericana που κατακτάει η Μπόκα Τζούνιορς, όντας πλέον η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στην διοργάνωση, ενώ ο σύλλογος του Μπουένος Άιρες έφτασε και τις 9 κατακτήσεις τροπαίων σε διασυλλογικό επίπεδο στην Λατινική Αμερική.

Συγκεκριμένα, η Μπόκα Τζούνιορς έχει κατακτήσει έξι Copa Libertadores και τρία Copa Sudamericana και πλέον βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των ομάδων με τις περισσότερες κατακτήσεις, μαζί με την συμπατριώτισσα, Ιντεπετιέντε.

Το ματς

Η Μπόκα μπήκε με ορμή στον τελικό και από νωρίς άρχισε να απειλεί την εστία της Ατλέτικο Μινέιρο, ρίχνοντας την πρώτη προειδοποίηση στο 12o λεπτό, με τον Ασκασίμπαρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ascacibar has Boca ahead at half time in the #Sudamericana final Deservedly so, Boca the better side https://t.co/lYRSHnkYPQ — GOLAZO (@golazoargentino) November 21, 2026

Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, ο Ασκασίμπαρ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, αυτή τη φορά καλύπτονταν από τους αμυντικούς και έστειλε την μπάλα ξανά στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ της Μπόκα, σκορ που έμεινε μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπόκα «καθάρισε» το ματς με γκολ από τα... αποδυτήρια, αφού στο 48' ο Μιγκέλ Μερεντιέλ, «έγραψε» το 2-0 υπέρ των Αργεντινών, δίνοντας σαφές προβάδισμα στους «Σενέιζες» για την κατάκτηση του τροπαίου.

O segundo gol do Boca Juniors contra o Atlético-MG, que coloca o clube argentino mais perto do título da Sul-Americana, na narração argentina de Sebastián Vignolo para a ESPN! https://t.co/W0duTgoDep — Televisão Argentina (@tvargentina_) November 21, 2026

Στα εναπομείναντα λεπτά η Μπόκα είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, με την Ατλέτικο Μινέιρο να αδυνατεί να απειλήσει την εστία των Αργεντινών, που στο φινάλε βρήκαν χώρους απειλώντας και με τρίτο γκολ του Βραζιλιάνους.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης, βρήκε την Μπόκα Τζούνιορς να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τρίτου Copa Sudamericana της ιστορίας της, μέσα σε παραλήρημα από τους χιλιάδες οπαδούς της που ταξίδεψαν στην Κολομβία.

Η κατάρα της Ατλέτικο Μινέιρο

Στα αξιοσημείωτα του τελικού είναι η... κατάρα που έχει τα τελευταία χρόνια η Ατλέτικο Μινέιρο, αφού οι Βραζιλιάνοι έφυγαν ηττημένοι από τρίτο διαδοχικό τελικό σε διασυλλογική διοργάνωση της Λατινικής Αμερικής!

Συγκεκριμένα το 2024 η Ατλέτικο Μινέιρο ηττήθηκε με 3-1 από την Μποταφόγκο στον τελικό του Copa Libertadores, το 2024 λύγισε από την Λανούς στα πέναλτι στον τελικό του Copa Sudamericana.

Οι Βραζιλιάνοι, όμως, δεν χαμογέλασαν ούτε την τρίτη φορά που βρέθηκαν σε τελικό, αφού αυτή τη φορά η Μπόκα επιβλήθηκε με 2-0 και ανάγκασε την Ατλέτικο Μινέιρο να φύγει με σκυμμένο κεφάλι από τρίτο συνεχόμενο τελικό!