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Ο Κέβιν Πάντερ φιλοξενήθηκε στο podcast «Euro Insiders» και κλήθηκε να απαντήσει σε γρήγορες ερωτήσεις που του τέθηκαν, πετώντας τα... καρφιά του για τον Σάσα Βεζένκοφ.

Αρχικά ο Πάντερ ρωτήθηκε για τον καλύτερο πανηγυρισμό, επέλεξε τον Ισαάκ Μπονγκά, ενώ σε ερώτηση για το ποιον θα επέλεγε να πάρει το τελευταίο σουτ ή την τελευταία βολή, επέλεξε τον εαυτό του.

Όσον αφορά τον παίκτη που τα στατιστικά του δεν δείχνουν πόσο καλός είναι, ο Κέβιν Πάντερ επέλεξε τον σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, με τον οποίο συνυπήρξε στην Παρτιζάν.

Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα για το ποιος παίρνει τα πιο... φιλικά σφυρίγματα, με τον Πάντερ να απαντάει: «Ο Σάσα. Αγαπώ τον Σάσα, αλλά...», πετώντας τα «καρφιά» του για τα σφυρίγματα που παίρνει ο Βούλγαρος φόργουορντ.