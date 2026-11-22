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Ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, Γιάννης Γκέλιος μετά την ήττα από την ΑΕΚ, τόνισε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν μπόρεσα να κάνω και πολλά μπήκε το γκολ, ήμασταν όμως πλήρως ανταγωνιστικοί, μπορούσαμε να πάρουμε τουλάχιστον έναν βαθμό, είχαμε κι εμείς ευκαιρίες να σκοράρουμε.

Πλέον, σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν φοβόμαστε κανέναν. Προσπαθούμε να έχουμε κατοχή και να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλει ο κόουτς.

Το ότι δεν παίζουμε στην έδρα μας είναι σκέτη κούραση κάθε Σαββατοκύριακο να παίρνουμε το λεωφορείο και να ερχόμαστε τουλάχιστον στην Αθήνα. Να γίνει γρήγορα το νέο γήπεδο για να μην ταλαιπωρούνται και οι φίλαθλοι μας.

Στόχος μας είναι το 5-8, είναι εφικτό, θα βρεθούμε μες στην οκτάδα. Για τα επόμενα ματς, δεν πρέπει να έχουμε άγχος, πρέπει να μείνουμε στο πλάνο και να προσπαθούμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.

Στον δεύτερο γύρο αν κάνουμε τα παιχνίδια που κάναμε με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, είμαστε ικανοί για τους τρεις βαθμούς σε όλα τα ματς».