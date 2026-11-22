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Η Θύρα 13 γιόρτασε στην Λεωφόρο την συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυσή της, με την οικογένεια του Παναθηναϊκού να δίνει δυναμικό παρών.

Έντονη ήταν και η εκπροσώπηση της ομάδας μπάσκετ του Τριφυλλιού, αφού στην γιορτή της Θύρας 13 βρέθηκαν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Κώστας Σλούκας, ο Μάικ Μπατίστ, ο Δημήτρης Κοντός και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα ανάρτησε τα video από τις ομιλίες του προπονητή και του αρχηγού του Τριφυλλιού, αλλά και του εμβληματικού Δημήτρη Διαμαντίδη, που ξεσήκωσαν τους οπαδούς της ομάδας.

Όπως ήταν φυσικό και τα τρία μέλη του μπασκετικού Παναθηναϊκού, γνώρισαν την αποθέωση από τα μέλη της Θύρας 13, σε μια όμορφη γιορτή για την συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση του μεγαλύτερου συνδέσμου του οπαδικού κινήματος του Τριφυλλιού.

Δείτε παρακάτω τα video: