Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι άνθρωποι της Άρσεναλ, αφού ο Νταβίντ Ράγια αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ.

Ο Ράγια θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει, με τον Μίκελ Αρτέτα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στον τραυματισμό του Ισπανού πορτιέρε.

«Δυστυχώς χρειάστηκε να βγει, κάτι που δεν είναι ποτέ καλό νέο, και θα αξιολογηθεί τώρα και πιθανότατα θα κάνει μαγνητική τομογραφία αύριο για να δούμε τι ακριβώς είναι επειδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε.

Ήταν ένα χτύπημα, δεν ξέρω πώς έγινε και ποιος είναι ο τραυματισμός αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αύριο. Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο Νταβίντ για εμάς, αλλά αύριο θα έχουμε περισσότερα νέα», ανέφερε ο Αρτέτα.