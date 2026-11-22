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Απίστευτα σκηνικά στην αναμέτρηση της Ντιναμό Βουκουρεστίου με την Πλοϊέστι, αφού το ματς διακόπηκε για αρκετά λεπτά, επειδή οι οπαδοί των γηπεδούχων βανδάλισαν το VAR.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρηση όταν ο διαιτητής πήγε για on field review προκειμένου να εξετάσει παράβαση πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων, όμως εκεί άρχισαν οι... ομορφιές.

Οι οπαδοί της Ντιναμό Βουκουρεστίου άρχισαν να τραβούν τα καλώδια του VAR με αποτέλεσμα να ρίξουν κάτω την οθόνη και χρειάστηκε να περάσουν 20 λεπτά μέχρι να βρεθεί λύση, αφού οι τεχνικοί του γηπέδου, έψαχναν καλώδια!

Τελικά, βρέθηκε καλώδιο με τους τεχνικούς να συνδέουν ξανά το μόνιτορ και τον διαιτητή μετά από αρκετά λεπτά να καταλογίζει πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων με τον Ενλουντουλού να διαμορφώνει το τελικό 0-1 στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων.