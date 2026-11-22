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H Μπόκα Τζούνιορς μετά από 18 χρόνια πανηγύρισε την κατάκτηση διεθνούς τροπαίου, σηκώνοντας για τρίτη φορά στην ιστορία της το Copa Sudamericana.

Οι «Σενέιζες» επιβλήθηκαν της Ατλέτικο Μινέιρο με 2-0 στον τελικό και έγινε η νέα κάτοχος του Copa Sudamericana, διαδεχόμενη την συμπατριώτισσα, Λανούς.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου, με τον αρχηγό της Μπόκα, Λεάντρο Παρέδες να υψώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Κολομβίας.

Αμέσως μετά ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι από τους παίκτες και τους οπαδούς της Μπόκα Τζούνιορς, που πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του τροπαίου.