Η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 και στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Λιονέλ Μέσι πήγε να εκτελέσει πλάγιο με αντίπαλο παίκτη να τον παρενοχλεί και τον Αργεντινό αρχικά να κάνει κίνηση φέρνοντας την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του.
Στη συνέχεια, όμως ο Μέσι ξέφυγε αφού πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο του παίκτη της Κολόμπους Κρου, με αποτέλεσμα ο Αργεντινός σούπερ να την... γλιτώσει με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή.
🚨🚨ALERTE ‼️ 😳😳 LIONEL MESSI PERD LE CONTRÔLE EN PLEIN MATCH CONTRE COLUMBUS.😭😭🤯 https://t.co/4FtyQmgTqg— FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) November 22, 2026