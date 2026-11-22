Πολλά νεύρα είχε ο Λιονέλ Μέσι στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολόμπους Κρού, προχωρώντας σε μια ακατανόητη ενέργεια.

Η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 και στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Λιονέλ Μέσι πήγε να εκτελέσει πλάγιο με αντίπαλο παίκτη να τον παρενοχλεί και τον Αργεντινό αρχικά να κάνει κίνηση φέρνοντας την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του.

Στη συνέχεια, όμως ο Μέσι ξέφυγε αφού πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο του παίκτη της Κολόμπους Κρου, με αποτέλεσμα ο Αργεντινός σούπερ να την... γλιτώσει με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή.