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Αποφασισμένος να τηρήσει το αρχικό του πλάνο και να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από την προπονητική μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται ο Πεπ Γκουαρντιόλα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», ο Ισπανός τεχνικός δεν προτίθεται να αποδεχθεί ενδεχόμενη πρόταση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των ΗΠΑ, η οποία αναζητά τον αντικαταστάτη του Μαουρίτσιο Ποκετίνο, μετά την αποχώρησή του για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την απόφαση του Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπός του, Ζοσέπ Μαρία Ορομπίτγκ, ο οποίος μίλησε στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο «Al-Riyadiya».

«Ο Πεπ θα ξεκινήσει επίσημα τις συζητήσεις για το μέλλον του πριν από την έναρξη της επόμενης σεζόν. Αυτή τη στιγμή, η απόφασή του είναι οριστική», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως ο 55χρονος προπονητής σκοπεύει να πραγματοποιήσει το διάλειμμα που έχει ήδη προαναγγείλει.

Μάλιστα, ούτε οι οικονομικές προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως μπορούν να αλλάξουν τα σχέδιά του.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δεχθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία μέσω μεσαζόντων, αλλά ο Γκουαρντιόλα τις απορρίπτει όλες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπός του, χωρίς να αποκαλύψει τους συλλόγους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.