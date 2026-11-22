Ο Λεάνδρο Παρέδες έδινε συνέντευξη στο flash interview όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στην κάμερα, «παγώνοντας» τον δημοσιογράφο και τους ανθρώπους της Μπόκα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Αργεντινή αιτία της κατάρρευσης του Παρέδες ήταν ή έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τους Αργεντινούς να επισημαίνουν ότι είναι καλά στην υγεία του, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.
🚨😳 Leandro Paredes suddenly collapsed while giving an interview to DSports in the tunnel. He was immediately attended to by medical staff and is now doing well. 🙏🇦🇷 https://t.co/Q3jdeAjgR4— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 22, 2026