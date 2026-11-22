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Ο αρχηγός της Μπόκα Τζούνιορς προκάλεσε έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της αργεντίνικης ομάδας λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana.

Ο Λεάνδρο Παρέδες έδινε συνέντευξη στο flash interview όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στην κάμερα, «παγώνοντας» τον δημοσιογράφο και τους ανθρώπους της Μπόκα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Αργεντινή αιτία της κατάρρευσης του Παρέδες ήταν ή έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τους Αργεντινούς να επισημαίνουν ότι είναι καλά στην υγεία του, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.