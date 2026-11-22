Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει κριθεί από το πρώτο ημίχρονο, οι Νιου Γιορκ Νικς χρειάστηκαν ένα τρίποντο του Μάικαλ Μπρίτζες στην εκπνοή για να λυγίσουν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 97-96.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν εντυπωσιακά στην αναμέτρηση, διαλύοντας την άμυνα των φιλοξενούμενων στην πρώτη περίοδο με επιμέρους σκορ 40-23, ενώ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (26-20), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 23 πόντων (66-43).

Ωστόσο, το Πόρτλαντ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με αντεπίθεση διαρκείας στην τρίτη περίοδο (29-15) μείωσε σε 81-72, βάζοντας ξανά φωτιά στην αναμέτρηση, που στο φινάλε μετατράπηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι Μπλέιζερς ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή επιστροφή, κερδίζοντας την περίοδο με 24-16 και φτάνοντας μια ανάσα από ένα τεράστιο διπλό, αφού προηγήθηκαν με 96-94 4'' πριν το τέλος.

Όμως, ο Μάικαλ Μπρίτζες είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς με τρίποντη «βόμβα» στην εκπνοή χάρισε στους Νικς τη νίκη με 97-96, ξεσηκώνοντας το κοινό της Νέας Υόρκης.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από την πλευρά του Πόρτλαντ ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης