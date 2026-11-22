Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν εντυπωσιακά στην αναμέτρηση, διαλύοντας την άμυνα των φιλοξενούμενων στην πρώτη περίοδο με επιμέρους σκορ 40-23, ενώ συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (26-20), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 23 πόντων (66-43).
Ωστόσο, το Πόρτλαντ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με αντεπίθεση διαρκείας στην τρίτη περίοδο (29-15) μείωσε σε 81-72, βάζοντας ξανά φωτιά στην αναμέτρηση, που στο φινάλε μετατράπηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα.
Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι Μπλέιζερς ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή επιστροφή, κερδίζοντας την περίοδο με 24-16 και φτάνοντας μια ανάσα από ένα τεράστιο διπλό, αφού προηγήθηκαν με 96-94 4'' πριν το τέλος.
Όμως, ο Μάικαλ Μπρίτζες είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς με τρίποντη «βόμβα» στην εκπνοή χάρισε στους Νικς τη νίκη με 97-96, ξεσηκώνοντας το κοινό της Νέας Υόρκης.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από την πλευρά του Πόρτλαντ ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.