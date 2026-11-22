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Η Α1 Γυναικών συνεχίζεται σήμερα με τρεις αναμετρήσεις.

Η αγωνιστική δράση στην Α1 Γυναικών συνεχίζεται και σήμερα, με τρία παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στο «Αλεξάνδρα Δήμογλου», με τους Πάνθηρες Καβάλας να υποδέχονται τον Αμύντα στις 12:30.

Λίγο αργότερα, στις 13:00, ο Πρωτέας Βούλας θα αναμετρηθεί με τον Άρη στο «Γ. Γεννηματάς». Τέλος, ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει στις 17:00 τον Κρόνο στο ΔΑΚ Κοιλάδας.

Σημειώνεται πως όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Αναλυτικά:

12:30 Πάνθηρες Καβάλας - Αμύντας

13:00 Πρωτέας Βούλας - Άρης

17:00 Πανσερραϊκός - Κρόνος