Με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια πραγματικά... εξωγήινη εμφάνιση, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 114-91, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 32-29 στην πρώτη περίοδο, ενώ στο δεύτερο δωδεκάλεπτο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, περιορίζοντας τους Πέλικανς στους μόλις 16 πόντους. Με επιμέρους σκορ 29-16, οι Σπερς πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 61-45, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση.

Η κυριαρχία τους συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο (28-21), με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 23 πόντους (89-66), μετατρέποντας το τελευταίο δωδεκάλεπτο σε τυπική διαδικασία. Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ (25-25), με το Σαν Αντόνιο να φτάνει χωρίς προβλήματα στο τελικό 114-91.

Ωστόσο, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον ασύλληπτο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση από άλλον πλανήτη, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 50 πόντους, 19 ριμπάουντ και 1 ασίστ, κυριαρχώντας απόλυτα και στις δύο πλευρές του παρκέ.

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