Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και επικράτησαν των Μέμφις Γκρίζλις με 104-95, σε μια αναμέτρηση όπου κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους μετά το πρώτο δωδεκάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα με 34-28 στην πρώτη περίοδο, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους «Λύκους». Με εντυπωσιακή αμυντική παρουσία στη δεύτερη περίοδο και επιμέρους σκορ 28-12, η Μινεσότα ανέτρεψε την κατάσταση και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 56-46.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο (27-16), ανεβάζοντας τη διαφορά στους 21 πόντους (83-62) και βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι Γκρίζλις προσπάθησαν να επιστρέψουν, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 33-21, όμως η διαφορά που είχαν χτίσει οι Τίμπεργουλβς αποδείχθηκε αρκετή για να φτάσουν στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αποτελώντας την επιθετική αιχμή της ομάδας του. Από την πλευρά του Μέμφις, ξεχώρισε ο Σέντρικ Κάουαρντ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα.

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