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Οι Ντάλας Μάβερικς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 110-100, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε ουσιαστικά στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα με 26-23 στην πρώτη περίοδο, όμως το Ντάλας αντέδρασε στη δεύτερη, με επιμέρους σκορ 29-18, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 52-44.

Οι Κλίπερς επέστρεψαν δυναμικά στην τρίτη περίοδο, την οποία κέρδισαν με 30-26, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (78-74) και αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της τελικής ευθείας.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι Μάβερικς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 32-26 κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο, φτάνοντας στη νίκη με 110-100.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τους Κλίπερς, ξεχώρισε ο Ρούι Χατσιμούρα με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης