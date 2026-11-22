Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική Παίδων, η οποία ψάχνει τη νίκη απέναντι στον Παναμά (22/11 14:30 Ert Sports), για να σφραγίσει την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ Κ17

Έγραψε, γράφει και θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία η Γαλανόλευκη στα γήπεδα της Ντόχα του Κατάρ. Μετά την ιστορική πρώτη νίκη απέναντι στην Αίγυπτο (2-1), τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη στοχεύουν στο 2/2 που θα τους δώσει από νωρίς το εισιτήριο για τη φάση των «32».

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Κατάρ μονομαχεί με την Αίγυπτο, ενώ ο όμιλος θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τρίτη (25/11 16:00) με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει το Κατάρ.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το ERT SPORTS, με τη Γαλανόλευκη να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και να παρατάσσεται πλήρης.

Αναλυτικά οι κλήσεις του κόουτς Παπαδάκη:

Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).