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Με δυο παιχνίδια συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην Stoiximan GBL σήμερα.

Σήμερα θα ολοκληρωθεί η 8η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με δυο αναμετρήσεις.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στο «Παν. Χανιώτης», με την Μύκονο Betsson να υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στις 13:00. Λίγες ώρες μετά, στις 15:00, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρδίτσα στο «Γιάννης Μπουρούσης» με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα από τον Άρη.

Το πρώτο ματς θα μεταδοθεί από το Sport FM TV 1 και το δεύτερο από το Sport FM TV 2.

Αναλυτικά:

13:00 Μύκονος Betsson - Βίκος Ιωαννίνων Sport FM TV 1

15:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός Sport FM TV 2