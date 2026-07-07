Με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει… θαύματα (γκολ+ασίστ) γι’ άλλο ένα ματς, η Αργεντινή γύρισε σε 13 λεπτά από την κόλαση του 0-2 κόντρα στην Αίγυπτο, πήρε τη νίκη (3-2) και προκρίθηκε στα προημιτελικά!

Ένα από τα ματς που όποιος βλέπει, δεν ξεχνά ποτέ παίχτηκε στην Ατλάντα. Η Αργεντινή είχε βάλει το ένα χέρι στο στέμμα για να το παραδώσει, αφού η Αίγυπτος ήταν μπροστά με 0-2 μέχρι το 79’, όμως η καρδιά της μίλησε και με τον Μέσι ξανά απόλυτο πρωταγωνιστή, έκανε μυθική ανατροπή και πέρασε στους «8». Το νικητή του ζευγαριού Ελβετία - Κολομβία περιμένει η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι. Παρότι έγινε ο πρώτος που χάνει δύο πέναλτι σε ένα Mundial, ο Μέσι σκόραρε για 9ο σερί ματς και έφτασε τα 21 γκολ στη διοργάνωση.

Με το αριστερό, αλλά όχι του Μέσι, ξεκίνησε το ματς για την Αργεντινή. Στο 15’ η Αίγυπτος εκτέλεσε κόρνερ με πάσα, ο Ατία έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο σέντερ-μπακ, Ιμπραχίμ, νίκησε στον αέρα τον Λισάντρο Μαρτίνες και άφησε όρθιο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Albiceleste αντέδρασε, στο 19’ ο Έντσο Φερνάντες άνοιξε αριστερά στον Ταλιαφίκο και ο Χασάν φάνηκε να τον ανατρέπει. Δύο λεπτά μετά, ο Μέσι έστησε την μπάλα στα 11 βήματα όμως ο Σουμπίρ τον νίκησε. Ήταν το 2ο πέναλτι που χάνει σε αυτή το Mundial και 2ο που πιάνει ο keeper της Αιγύπτου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Αργεντινή πίεσε, έπαιξε στο αντίπαλο μισό και στο 28’ έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν ο Ντε Πολ έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο ΜακΆλιστερ μόνος του έστειλε την κεφαλιά πάνω στον Σομπίρ. Στο 32’ ο Μέσι έστειλε τηλεκατευθυνόμενο φάουλ γύρω από το τείχος στο δοκάρι, στο 38’ είχε τον χρόνο να εκτελέσει με την μπάλα στο αριστερό αλλά έκανε σπάνια κακό πλασέ και το κρεσέντο των ευκαιριών ολοκληρώθηκε στο 39’ όταν ο Ταλιαφίκο έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Σουμπίρ έβαλε νέο μεγάλο stop, αυτή τη φορά στο πλασέ του Άλβαρες και κράτησε το 0-1.

Στην επανάληψη, η Αίγυπτος μπήκε πολύ γρήγορα σε ultra αμυντικό mode. Με την 5άδα και πολύ χαμηλό block δεν άφηνε χώρους στην Αργεντινή που κατέφευγε σε πολλά γεμίσματα και από νωρίς άφησε την άμυνά της εκτεθειμένη. Στο 58’ ο Χασάν ντύθηκε… Μέσι από τα παλιά καθώς πήρε πίσω από το κέντρο, πέρασε τη μισή Αργεντινή, έδωσε στον Σαλάχ και εκείνος σούπερ ασίστ στον Ζίκο, που τελείωσε τη φάση, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Χαφέζ στον Λισάντρο στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 67’ όμως, είχαμε deja-vu. Έπειτα από κόρνερ η Αίγυπτος έφυγε στην κόντρα με τον Σαλάχ, ο οποίος βρήκε τον Χασάν, εκείνος γύρισε στον Ζίκο και αυτός από την καρδιά της περιοχής τίναξε τα δίχτυα για το… απίστευτο 0-2! Σε εκείνο το σημείο όλα φάνηκε να παίρνουν τον δρόμο τους, έτσι ώστε η Αργεντινή να παραδώσει το στέμμα της, όμως το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποιο άθλημα. Έπειτα από πολλά αποτυχημένα γεμίσματα από τους συμπαίκτες του, ο Μέσι στο 79’ βρήκε με σέντρα τον Ρομέρο και ο στόπερ με δυνατή κεφαλιά μείωσε (1-2).

Και το φινάλε έμελλε να είναι συγκλονιστικό. Στο 83’ έπειτα από φάση διαρκείας στην οποία η Αίγυπτος δεν κατάφερε να απομακρύνει από την περιοχή της, ο Μοντιέλ πήρε την κεφαλιά και ο Μέσι με ξερό βολέ οριζόντιο-και-μέσα έφερε το ματς στα ίσα. Στα επόμενα λεπτά το outsider είχε την ευκαιρία να κάνει τη ζημιά στην κόντρα όμως η κρίσιμη πάσα δεν βγήκε και το πλήρωσε. Στο 92’ ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά χάρισε την ιστορική πρόκριση στην Αργεντινή (3-2).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (73’ Μοντιέλ), Ρομέρο (95’ Ρομέρο), Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66’ Νίκο Γκονσάλες), Παρέδες, Ντε Πολ (66’ Λαουτάρο Μαρτίνες), ΜακΆλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Μέσι, Άλβαρες (95’ Μεδίνα).

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χαφέζ, Ράμπια, Ιμπραχίμ, Χανί, Λασέν (96’ Ζίζο), Ατία, Ασούρ (46’ Φατί), Χασάν (73’ Τρεζεγκέ), Ζίκο (80’ Μαρμούς), Σαλάχ.

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