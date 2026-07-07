ΠΑΟΚ: Λίσι για Τάισον, ανοιχτή αγορά και... ενδεκάδα ενόψει Ευρώπης (vids)

Τι δήλωσε ο Αλέσιο Λίσι μετά το τέλος του φιλικού παιχνιδιού με την ΑΕΚ Λάρνακας..

Ο Αλέσιο Λίσι ρωτήθηκε για το αν έχει ενδεκάδα στο μυαλό του ενόψει του πρώτου επίσημου παιχνιδιού και απάντησε πως η αγορά είναι ακόμη ανοιχτή ενώ στάθηκε τόσο στον Τάισον όσο και στην σταθερότητα που περιμένει από την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μία... παράξενη κατάσταση, γιατί τα πρώτα λεπτά δεν μου άρεσαν, μετά το cooling break διορθώσαμε κάτι και βελτιωθήκαμε. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε τόσο άσχημα όσο το πρώτο, όμως όχι τόσο καλά όσο θέλαμε. Μετά τελειώσαμε καλά. Βήμα βήμα, πρέπει να γίνουμε πιο... σταθεροί.

-Πολλοί παίκτες είναι καλοί και η αγορά είναι ανοιχτή. Ελπίζω ότι θα έρθουν παίκτες πριν το ευρωπαϊκό ματς, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν.

-Στον πάγκο υπάρχουν παίκτες που κάνουν προετοιμασία, κάποιοι δεν κάνουν. Είναι αδύνατο για μένα να απαντήσω. Ο Τάισον είναι πολύ καλός, κάθε παίκτης είναι πολύ διαφορετικός».