Η μεγάλη επιστροφή: Στον Παναθηναϊκό ο Διαμαντίδης!

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Aktor και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Επιστροφή στο «σπίτι» του: Ο "3D" γυρνάει και με τη... βούλα στο «τριφύλλι» και θα αναλάβει ένα διοικητικό πόστο, για να ενισχύσει την ομάδα με τον τρόπο του.

Ο σπουδαίος "Euroleague Legend" θα συνεργαστεί εκ νέου με τον άνθρωπο που «εκτόξευσε» την καριέρα του, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θα γυρίσει στο μέρος που τον αγαπούν όσο κανέναν άλλον, το "Telekom Center".

Ως εκ τούτου, το πιο πετυχημένο δίδυμο στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague, δηλαδή το «Ζοτς» - «Μήτσος», θα συνεργαστεί ξανά με στόχο να φέρει τον Παναθηναϊκό Aktor στην κορυφή εντός και εκτός συνόρων.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Διαμαντίδης δήλωσε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Επίσης λίγο αργότερα καλωσόρισε τον "3D" και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος γράφοντας: "Welcome home"