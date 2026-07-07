Έρχεται και δεύτερο χαράτσι σε Temu-Shein από Σεπτέμβριο – Επιπλέον χρέωση 2 ευρώ

Και ενώ διανύουμε τις πρώτες εφαρμογής του νέου τέλους ύψους 3 ευρώ ανά προϊόν, σε δέματα έως 150 ευρώ από Temu, Shein και λοιπές πλατφόρμες εκτός Ε.Ε., τα «ψιλά γράμματα» της Κομισιόν αναφέρουν ότι μέσα στο 2026 -με πιθανότερο τον Σεπτέμβριο- θα επιβληθεί και ένα επιπλέον χαράτσι, ένα κόστος διαχείρισης που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα ανέρχεται στα 2 ευρώ.

Έτσι, μπαίνει ένα επιπλέον «καπέλο» στις ήδη αυξημένες χρεώσεις των κινεζικών προϊόντων που κατακλύζουν τα τελωνεία.

Σημειώνεται πως ο δασμός που ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε Temu, Shein, κλπ, ισχύει ανά κατηγορία προϊόντος, επομένως ένα καλάθι που περιέχει πολλά είδη θα μπορούσε να χρεωθεί πολλαπλές φορές επί 3 ευρώ στο ταμείο.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει στο τραπέζι μια προτεινόμενη χρέωση της τάξης των 2 ευρώ, που ενδέχεται να ακολουθήσει αργότερα φέτος, παράλληλα με αυστηρότερους ψηφιακούς ελέγχους στα σύνορα, που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις ημερομηνίες παράδοσης των δεμάτων.

Πάντως, στην Ελλάδα, η ΕΣΕΕ αναφέρει πως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους ανά είδος, ενώ τώρα ζητά και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης:

«Οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του μέτρου είναι θετικές και δείχνουν ότι η κατεύθυνση της παρέμβασης είναι η σωστή. Είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο φαίνεται ότι το τέλος των 3 ευρώ λειτουργεί αποτρεπτικά για μέρος των μικροδεμάτων που εισέρχονται από τρίτες χώρες, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού.

Στόχος μας δεν είναι να περιοριστεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στόχος μας είναι όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις επόμενες παρεμβάσεις, με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης και την επιτάχυνση της κατάργησης του καθεστώτος de minimis. Μόνο έτσι θα διαμορφωθεί ένα μόνιμο και πραγματικά δίκαιο πλαίσιο ανταγωνισμού για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό εμπόριο.»

Πηγή: ieidiseis.gr