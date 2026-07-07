Κριστιάνο κάθε δάκρυ σου ήταν μια νέα κορυφή

«Τα όνειρα δεν είναι αυτά που βλέπεις όταν κοιμάσαι. Είναι αυτά που δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς». Και εσύ Κριστιάνο σε κάθε όνειρο κλαις, όμως σταμάτα και ρίξε το χαμόγελο που σου αξίζει. Κοίτα τι έχεις καταφέρει. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου στο

Είναι 5 Φεβρουαρίου το έτος 1985 και βλέπεις το πρώτο φως της ζωής. Η μητέρα που σε έφερε στον κόσμο είναι μια καθαρίστρια και μαγείρισσα, ενώ ο πατέρας σου ένας τίμιος φροντιστής γηπέδου και κηπουρός σε μια τοπική ομάδα ποδοσφαίρου της Μαδέιρα.

Λίγες μέρες μετά θα σε πάρουν από το μαιευτήριο και θα πας για πρώτη φορά στο σπίτι σου. Εκεί που στην παιδική σου ηλικία μοιράζεσαι ένα μικρό δωμάτιο με τα αδέλφια σου. Θα μάθεις ότι η μητέρα σου είχε σκεφτεί να διακόψει την εγκυμοσύνη της εξ αιτίας των οικονομιών δυσκολιών και έτσι παίρνεις την απόφαση να της χαρίσεις όσα στερήθηκε. Και ξέρεις πως για να συμβεί αυτό πρέπει να δώσεις έναν αγώνα με τα πάντα.

Τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα τα κάνεις στην Αντορίνα, εκεί που εργάζεται ο πατέρας σου και μέσα σε δύο χρόνια παίρνεις την απόφαση να πας στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Βιώνεις μοναξιά, στενοχώρια που είσαι μακριά από την οικογένεια σου και μπουλινγκ καθώς η προφορά σου δεν είναι αυτή της πόλης.

Στα 15, οι γιατροί βρίσκουν πως πάσχεις από ταχυκαρδία, με φόβο να μην μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Ωστόσο μια επέμβαση με λέιζερ λύνει το πρόβλημα και εσύ συνεχίζεις προς το όνειρο.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή έρχεται το 2003, όταν σε ένα φιλικό με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγκάζεις τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να σε προσέξει και να σου δώσει την ευκαιρία να βρεθείς στην Αγγλία.

Το καλοκαίρι του 2004 παίζεις την πρώτη μεγάλη διοργάνωση με την Πορτογαλία , με το EURO να γίνεται στην χώρα σου, όμως η Ελλάδα θα σε κάνει να κλάψεις στον τελικό, αφού χάνεις το τρόπαιο.

Αλλά έναν χρόνο μετά έχεις έναν πιο σοβαρό λόγο να κλαίς, στους ο πατέρας σου δυστυχώς το 2005 θα φύγει από την ζωή και εσύ ακόμη και τώρα θα στεναχωριέσαι που δεν πρόλαβε να σε δει στο πικ της καριέρας σου, αλλά πάντα θα παίζεις και για εκείνον.

Το 2006 θα βρεθείς στα γήπεδα της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και η ομάδα σου θα φτάσει έως τα ημιτελικά, αλλά εκεί θα βρει την Ιταλία και θα αποκλειστεί. Εσύ πάλι κλαις, πάλι χτυπιέσαι για μια χαμένη ευκαιρία.

Με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και πείσμα βρίσκεις θέση ανάμεσα στους καλύτερους και πέντε χρόνια μετά σηκώνεις το πρώτο σου Champions League το 2008, ενώ ήδη έχεις σηκώσει 3 Πρωταθλήματα Αγγλίας,

1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το κερασάκι στην τούρτα, η Χρυσή Μπάλα.

Έναν χρόνο μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης θα βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και γίνεσαι η ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας. Τα πόδια σου γίνονται βαριά, καθώς πρέπει να σηκώσουν το βάρος αυτό. Σε συγκρίνουν με τον Μέσι, σε περιφρονούν, σε χλευάζουν και σου ασκούν έντονη κριτική σε κάθε εμφάνιση που δεν ήταν 10 στα 10.

Αλλά διάολε, έχεις τόσο θράσος και θάρρος που δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα να γίνεις ένας από τους καλύτερους παίκτες που φόρεσαν την φανέλα.

Τέσσερα Champions League, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα Ισπανίας και τέσσερις Χρυσές Μπάλες. Όλα αυτά σε 438 αγώνες με 450 γκολ.

Κοιτάς πίσω σου και βλέπεις πως τελικά δεν τα πήγες τόσο άσχημα. Μέσα σε όλα έχεις καταφέρει να σηκώσεις το 2016 με την Πορτογαλία αυτό το τρόπαιο που σου στέρησαν οι Έλληνες το 2004. Εσύ πάλι κλαις, αλλά αυτή την φορά από χαρά, επειδή βλέπεις ότι η σκληρή δουλειά ανταμείβεται και μεθας - όχι από αλκοόλ, δεν έχεις βάλει γουλια στο στόμα σου ποτέ - αλλά από ευτυχία και ικανοποίηση.

Και με την Ρεάλ Μαδρίτης γίνεσαι ασταμάτητος εκεί που όλοι έλεγαν ότι θα αρχίσει η πτώση. Χαμογελάς και εννέα χρόνια μετά (2018), κρίνεις ότι ήρθε η ώρα να αναστήσεις την «Μεγάλη Κυρία».

Πας στην Ιταλία για την Γιουβέντους και ακούς παντού να λένε πως είσαι ένας ξοφλημένος εγωιστής που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από το να παίζει για την πάρτη του. Τρία χρόνια στην «Βέκια Σινιόρα» και της δίνεις δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ, με 101 γκολ σε 134 συμμετοχές.

Το 2021 η καρδιά σου και το μυαλό σου, σου λένε να γυρίσεις στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για μια τελευταία παράταση στο «Θέατρο των Ονείρων«, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που βλέπεις και εσύ πως η απόδοση σου έχει πέσει, αφού παρασύρεσαι από την γενική εικόνα της ομάδας.

Ωστόσο είναι και κάτι ακόμη που δεν έχεις πει εξ αρχής και όταν μαθεύτηκε πολλοί βούλωσαν το στόμα τους. Παίζεις σε κάθε αγώνα με το βάρος ενός χαμού. Η γυναίκα σου και εσύ είδατε το ένα από τα δύο νεογέννητα μωρά σας να φεύγει από την ζωή. Γαμ#το, με τι ψυχή στέκεσαι στο γήπεδο, με τι δύναμη πας για προπόνηση πρώτος από όλους και φεύγεις τελευταίος (;).

Τότε θα εμφανιστεί η Αλ Ναασρ και θα σου δώσει Γη και ύδωρ δώστε να βρεθείς στην Σαουδική Αραβία. Η απόφαση σου αυτή φέρνει τόσες αντιδράσεις που όλοι πίστεψαν πως τελείωσες ποδοσφαιρικά.

Στο μυαλό σου έχεις έναν στόχο. Να φτάσεις τα 1000 γκολ καριέρας και δεν θα σταματήσεις μέχρι να το πετύχεις, όπως άλλωστε έκανες πάντα με τους στόχους σου.

Είναι 7/7 του 2026 και εσύ πάλι κλαις γιατί ένα γκολ στο 90' από την Ισπανία σε πετάει εκτός από την τελευταία μεγάλη διοργάνωση που παίζεις με την χώρα σου. «Π@ρνη μπάλα» θα σκεφτείς, αφού σε πλήγωσε με τον πιο σκληρό τρόπο, με τον πιο βάναυσο. Με ένα γκολ που συνήθιζες να βάζεις εσύ σε εκείνα τα λεπτά. Πιθανόν να μην σου άξιζε τέτοιο τέλος από τις μεγάλες διοργανώσεις.

Όμως με πέντε Χρυσές Μπάλες, πέντε Champions League, δεκάδες τίτλους και τα 1.000 γκολ να είναι κοντά, βλέπεις ότι δεν είσαι απλώς ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είσαι η απόδειξη ότι η πειθαρχία, η δουλειά και η πίστη στον εαυτό σου μπορούν να σε κάνουν από ένα παιδί από μια φτωχή γειτονιά της Μαδέιρα σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στην ιστορία του αθλητισμού.

Σταμάτα να κλαις. Σταμάτα να τιμωρείς τον εαυτό σου και άσε τον να απολαύσει το τέλος μιας διαδρομής που αν μη τι άλλο εσύ την χάραξες με τον καλύτερο τρόπο. Στερήθηκες τόσα πολλά που είναι πια καιρός να τα πάρεις πίσω.

Δεν χρωστάς σε κανέναν τίποτα. Τα πήρες όλα από την μάχη με την ζωή. Νιώθεις χαμένος, αλλά μην ξεχνάς, ο χαμένος τα παίρνει όλα.