Φιλιππούσης στο SDNA: «Δεν είναι αργά, αλλά έχει τη διάθεση ο Τσιτσιπάς;»

Γνωρίζοντας καλά τη σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον πατέρα του, ο Μαρκ Φιλιππούσης μίλησε στο SDNA για την απόφαση του 27χρονου τενίστα να... ανεξαρτητοποιηθεί. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Δεν ξέρω αν θα τον βοηθήσει αυτή η απόφαση, για να είμαι ειλικρινής», είπε για το «διαζύγιο» με τον Απόστολο ο 49χρονος Ελληνοαυστραλός, που δούλεψε με τον Στέφανο το 2023. «Βλέποντάς τον, είναι ξεκάθαρο ότι δυσκολεύεται να βρει την αυτοπεποίθησή του. Αυτό φαίνεται και στο τένις που παίζει. Όποιες αποφάσεις κι αν πάρει, θα τις πάρει ο ίδιος. Αν είναι σωστές ή λάθος, δεν το γνωρίζω. Εκείνος παίρνει τις αποφάσεις και έτσι πρέπει να είναι. Του εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όμως, χρειάζεται να ξαναβρεί όχι μόνο την αυτοπεποίθησή του, αλλά και το παιχνίδι του. Έχει πέσει πολύ, όχι μόνο στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά και στο επίπεδο του παιχνιδιού του και στον τρόπο με τον οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να αγωνίζεται. Ελπίζω να το ξαναβρεί αυτό και να επιστρέψει εκεί που ήταν».

O Mαρκ, πάντως, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αυτής της σχέσης, καθώς και ο ίδιος είχε τον πατέρα του στο πλευρό του. «Κοιτάξτε, η σχέση του καθενός με τους γονείς του είναι εντελώς διαφορετική. Προφανώς, ο πατέρας μου ήταν ο προπονητής μου. Παράλληλα όμως είχα και άλλους προπονητές, με τους οποίους συνεργαζόταν ο πατέρας μου. Καταλάβαινε πόσο σημαντικό ήταν να υπάρχει και μια διαφορετική φωνή, κάποιος που θα μπορούσε να βοηθήσει. Στο τέλος της ημέρας, εκείνο που ήθελε ήταν να υπάρχει δίπλα μας ένας άνθρωπος που θα βοηθούσε τον γιο του να γίνει καλύτερος τενίστας. Ο Στέφανος και οι γονείς του είναι πολύ δεμένοι. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ο πατέρας και η μητέρα του δημιούργησαν έναν απίστευτο τενίστα κυριολεκτικά από το μηδέν, φτάνοντάς τον μέχρι το Νο.3 του κόσμου. Έχει κατακτήσει μερικά από τα μεγαλύτερα τουρνουά στον κόσμο και γι' αυτό πρέπει να αισθάνονται πολύ περήφανοι. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή στη ζωή σου ίσως φτάνεις σε ένα σημείο όπου χρειάζεσαι κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι δική τους υπόθεση. Ο Στέφανος πρέπει να πάρει την απόφαση που θεωρεί σωστή για τον εαυτό του, ειδικά σε αυτή τη φάση της ζωής του».

«Ο δρόμος είναι μακρύς»

Ο πρώην Νο.8 τενίστας στον κόσμο θεωρεί ότι δεν έχει χαθεί το... τρένο για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα. «Όχι, στα 28 δεν είναι αργά. Το σημαντικότερο είναι να παραμείνει υγιής. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αργά. Όμως, θα χρειαστεί να κάνει πολλά πράγματα για να πλησιάσει έστω το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν παλαιότερα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα δούμε. Ο δρόμος της επιστροφής είναι μακρύς. Το πιο σημαντικό όμως είναι αν έχει ακόμη τη μαχητικότητα στην καρδιά και στο μυαλό του. Όταν είσαι Νο.3 στον κόσμο, όλα πάνε καλά. Είσαι επικεφαλής ταμπλό σχεδόν σε κάθε τουρνουά, ταξιδεύεις με ιδιωτικά αεροπλάνα, όλα είναι ιδανικά. Όταν, όμως, αυτό σταματήσει και πρέπει να παίζεις σε μικρότερα τουρνουά, μπροστά σε λιγότερο κόσμο, σε μικρότερα γήπεδα ή σε προπονητικά court όπου δεν σε παρακολουθεί σχεδόν κανείς, έχεις την αποφασιστικότητα να περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία και να παλέψεις;. Ο Άντρε (Άγκασι) το έκανε. Πήγε και έπαιξε Challenger τουρνουά. Δεν θεώρησε ότι ήταν πάνω από αυτά. Είχε ένα σχέδιο, ένα όραμα για το πού ήθελε να φτάσει και ήξερε ότι αυτός ήταν ο δρόμος για να επιστρέψει. Έχει ο Στέφανος αυτό το όραμα, αυτή την ανταγωνιστικότητα και αυτή τη μαχητικότητα; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Έχει τη διάθεση να κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψει; Δεν ξέρω. Μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Στο τέλος, οι πράξεις δεν λένε ποτέ ψέματα και ούτε τα αποτελέσματα. Θα δούμε».

Ο Φιλιππούσης αναφέρθηκε και στην αναμέτρηση του Στέφανου με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. «Για να είμαι ειλικρινής, μετά μίλησα με τον μάνατζέρ του και με ρώτησε τι πιστεύω. Του είπα ότι έβλεπα έναν παίκτη χωρίς κανένα αγωνιστικό πλάνο. Μπήκε στο γήπεδο και απλώς σέρβιρε και αντάλλασσε χτυπήματα. Δεν υπήρχε σχέδιο. Έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του; Δεν χτυπάει πλέον την μπάλα όπως παλιά; Ναι. Αλλά ακόμη κι έτσι, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια να αλλάξει κάτι, να διαφοροποιήσει το παιχνίδι του, να ανακατέψει τον ρυθμό. Αυτό ήταν που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Η διαφορά στο επίπεδο ήταν εμφανής. Ο Νόβακ δεν έδειχνε ποτέ πιεσμένος. Ήταν πολύ χαλαρός και έμοιαζε να έχει άπλετο χρόνο σε κάθε φάση. Αντίθετα, ο Στέφανος έδειχνε βιαστικός. Πίεζε υπερβολικά τις προσπάθειές του και γενικά δεν έδειχνε άνετος μέσα στο γήπεδο».

«Χαίρομαι πολύ για τη Μαρία»

Σε ό,τι αφορά τη Μαρία Σάκκαρη, ο Μαρκ δείχνει αρκετά αισιόδοξος. «Χάρηκα πολύ που η Μαρία έκανε ένα καλό τουρνουά. Ίσως να μην έπαιξε όσο καλά θα ήθελε απέναντι στην Παολίνι, αλλά συνολικά πραγματοποίησε μια πολύ καλή πορεία, κερδίζοντας αρκετούς αγώνες εδώ. Βλέπω ότι έχει ξανά κίνητρο και βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής. Επέστρεψε επίσης στον παλιό της προπονητή, τον Τομ, κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έχει καλούς ανθρώπους δίπλα της. Πλέον είναι και αρραβωνιασμένη, οπότε πιστεύω ότι βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη και ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Πιστεύω επίσης ότι αυτό θα τη βοηθήσει. Όταν είσαι πιο ήρεμος και ευτυχισμένος εκτός γηπέδου, είναι πιθανό να είσαι πιο χαλαρός και μέσα στο γήπεδο, κάτι που θα της επιτρέψει να παίξει το τένις που πραγματικά μπορεί».