Ολυμπιακός: Δανεικός στη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο

Δεν μακροημέρευσε ο Ντιόγκο Νασιμέντο στον Ολυμπιακό κι επιστρέφει στην Πορτογαλία για την έτερη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Πορτογάλος μέσος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιζέλα έναντι 4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 26 συμμετοχές (1 γκολ, 3 ασίστ) με τα ερυθρόλευκα, ωστόσο οι εμφανίσεις του δεν άφησαν ικανοποιημένο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Νασιμέντο επιστρέφει στην Πορτογαλία για να αγωνιστεί ως δανεικός στη Ρίο Άβε, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως επιβεβαιώνουν και τα ΜΜΕ της ιβηρικής.

