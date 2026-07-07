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Ολυμπιακός: Δανεικός στη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Δεν μακροημέρευσε ο Ντιόγκο Νασιμέντο στον Ολυμπιακό κι επιστρέφει στην Πορτογαλία για την έτερη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Ο Πορτογάλος μέσος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιζέλα έναντι 4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 26 συμμετοχές (1 γκολ, 3 ασίστ) με τα ερυθρόλευκα, ωστόσο οι εμφανίσεις του δεν άφησαν ικανοποιημένο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

Ο Νασιμέντο επιστρέφει στην Πορτογαλία για να αγωνιστεί ως δανεικός στη Ρίο Άβε, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως επιβεβαιώνουν και τα ΜΜΕ της ιβηρικής. 
 

Ολυμπιακός: Δανεικός στη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο