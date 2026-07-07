Ολυμπιακός: Δανεικός στη Ρίο Άβε ο Νασιμέντο

Ο Πορτογάλος μέσος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιζέλα έναντι 4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 26 συμμετοχές (1 γκολ, 3 ασίστ) με τα ερυθρόλευκα, ωστόσο οι εμφανίσεις του δεν άφησαν ικανοποιημένο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Νασιμέντο επιστρέφει στην Πορτογαλία για να αγωνιστεί ως δανεικός στη Ρίο Άβε, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως επιβεβαιώνουν και τα ΜΜΕ της ιβηρικής.
🚨🟢⚪️ Diogo Nascimento no Rio Ave… o relógio está a contar!— Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) July 7, 2026
Médio será emprestado pelo Olympiacos e regressa a Portugal, um ano depois. 🇵🇹 pic.twitter.com/qxY6K2TScz