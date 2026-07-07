Μουντιάλ 2026: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Ονάνα, εκτός για 7 έως 8 μήνες (pic)

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός σχεδόν όλη τη σεζόν.

Ο 24χρονος Βέλγος διεθνής μέσος της Άστον Βίλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα με τις ΗΠΑ μετά τον τραυματισμό του σε μια φάση χωρίς επαφή και αντικαταστάθηκε από τον Βανάκεν.



Η επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του φυσικά τον αποκλείει από τον προημιτελικό αγώνα εναντίον της Ισπανίας, ενώ θα χρειαστεί μια περίοδο ανάρρωσης μεταξύ 7 και 8 μηνών.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα παραμείνει με την εθνική Βελγίου στις ΗΠΑ ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη για χειρουργική επέμβαση.

🚨🇧🇪 Amadou Onana has suffered ACL rupture and will be out for 7-8 months.



World Cup and start of the season over for Belgium and Aston Villa midfielder, as @TheAthleticFC report. pic.twitter.com/AxtOqvaXNg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

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