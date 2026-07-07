Αθηναϊκός και Παναθηναϊκος στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, Παναθλητικός, Πανσερραϊκός και Πρωτέας Βούλας στο EuroCup

Η εξέλιξη του μπάσκετ Γυναικών στην Ελλάδα… ανοίγει την όρεξη και για την εκπροσώπηση στην Ευρώπη, με τις ομάδες από την χώρα που διεκδικούν τη δική τους θέση να αυξάνονται και να γίνονται έξι συνολικά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Έξι ελληνικές ομάδες θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό μπάσκετ γυναικών την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27) στην Ευρώπη.

Παρουσιάζεται, δηλαδή αύξηση των ομάδων εν συγκρίσει με πέρυσι, όταν τέσσερις ομάδες (Ολυμπιακός, Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Γιάννινα) αγωνίστηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φέτος, όσες ομάδες κατέκτησαν τις πρώτες έξι θέσεις της τελευταίας Α1 Γυναικών και νυν Allwyn Women’s Basketball League 1, έχουν τη δυνατότητα να μας εκπροσωπήσουν και να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι.

Οι θέσεις των ελληνικών ομάδων σε Ευρωλίγκα και EuroCup Γυναικών

Δύο είναι οι ελληνικές ομάδες, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον κόσμο της Ευρωλίγκας Γυναικών. Ο Αθηναϊκός Qualco, έχοντας κατακτήσει το τελευταίο πρωτάθλημα, έχει εγγυημένη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στα προκριματικά της διοργάνωσης, για να κερδίσει θέση στην κανονική περίοδο.

Αν οι «πράσινες» δεν τα καταφέρουν, τότε θα παίξουν στκ EuroCup Γυναικών, εκεί όπου περιμένουν τρεις ομάδες, που τις ακολούθησαν πέρυσι στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθλητικός και ο Πανσερραϊκός είναι οι ομάδες, που θα βρίσκονται στην κανονική περίοδο, ενώ ο 6ος της τελευταίας σεζόν, Πρωτέας Βούλας, θα επιδιώξει μέσω προκριματικών να βρεθεί στο ίδιο σημείο, με την ελπίδα ο επόμενος χειμώνας να περάσει με έξι ομάδες Γυναικών από την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.