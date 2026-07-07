Ο Μέσι οδηγεί την Αργεντινή, αήττητες στο Βανκούβερ Ελβετία και Κολομβία

Τα δύο τελευταία παιχνίδια για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου διεξάγονται απόψε. Στην Ατλάντα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ στο Βανκούβερ η Ελβετία συναντά την Κολομβία.

Και στα 6 έως τώρα ματς της φάσης των «16» νίκησε η ομάδα που αναγραφόταν ως φιλοξενούμενη, ενώ σκόραρε και πρώτη.

Η Αργεντινή δεν έχει θέλξει με την απόδοσή της και αν δεν ήταν ο Μέσι είναι πολύ πιθανό ότι θα είχε την τύχη της Γερμανίας. Όμως ο 39χρονος είναι εδώ, απελευθερωμένος από το βάρος του να σηκώσει το τρόπαιο, μιας και το έκανε στο Κατάρ, ξεδιπλώνοντας τις αρετές του και οδηγώντας την ομάδα του Σκαλόνι στους «16» της διοργάνωσης. Ο αντίπαλος είναι βατός και αφού γλίτωσε από το εξαιρετικό Πράσινο Ακρωτήρι, μπορεί να τα καταφέρει και απέναντι στην τρίτη αφρικανική ομάδα που συναντά σε αυτό το Μουντιάλ. Τρεις ισοπαλίες με 1-1 και μία νίκη με 3-1, επί της Νέας Ζηλανδίας, είναι ο απολογισμός της Αιγύπτου στη διοργάνωση, με το ματς κόντρα στα «καγκουρό» να κερδίζεται στα πέναλτι, όπου σκόραρε και στα 4 που εκτέλεσε. Έχει να επιδείξει μόνο μία νίκη σε 17 παιχνίδια με ομάδες από τη Λατινική Αμερική (13 ήττες), αυτήν με τη Χιλή το 1989 (2-0). Ο 28χρονος αμυντικός της Ζάμαλεκ Φατούχ τραυματίστηκε στο ματς με την Αυστραλία, ενώ για δεύτερο σερί παιχνίδι αναμένεται να λείψει ο μπακ της Νις, Αμπντελμονέμ. Το να συνεχιστεί το σερί της στο G/G, σε συνδυασμό με τη νίκη της Αργεντινής, δημιουργούν μια δυνατή απόδοση.

Όπως συνέβη και με την Ισπανία, που είχε φέρει εκείνο το 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι και επήλθε από τους απ’ έξω η «καταστροφή», για να βρίσκεται όμως τώρα στα προημιτελικά, έτσι και η Ελβετία μετά από το 1-1 με το Κατάρ, προχώρησε μια χαρά ως τους «16», αφήνοντας έξω στον προηγούμενο γύρο την Αλγερία (2-0). Στη φάση των «16» σταμάτησε στις 5/6 τελευταίες παρουσίες της στη διοργάνωση και τώρα θα πρέπει να πετύχει για πρώτη φορά δύο σερί προκρίσεις σε νοκ άουτ για να προχωρήσει. Όπως η Ελβετία, έτσι και η Κολομβία έφτασε με 3 νίκες και 1 ισοπαλία ως εδώ, έχοντας αποκλείσει την Γκάνα στον προηγούμενο γύρο (1-0). Ένα ματς στο οποίο είδε τον 33χρονο επιθετικό της Κράσνονταρ, Κόρδοβα, να τραυματίζεται στο 8’ και να μένει εκτός και από τον αποψινό αγώνα. Τη θέση του θα πάρει ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Η Κολομβία εμφανίζεται πιο δημιουργική και έχει τα προσόντα να κάμψει την αντίσταση της πιο συμβατικής Ελβετίας.

122. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1&G 3,70

123. ΕΛΒΕΤΙΑ - ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2 2,35