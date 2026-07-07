Μουντιάλ 2026: Έρευνα για τον Ινφαντίνο ζητά ομάδα Ευρωβουλευτών

Η ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν κατέναυσε την οργή για την υπόθεση Μπάλογκαν.

Αντίθετα, ο αποκλεισμός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έχει αναζωπυρώσει την αντιπαράθεση γύρω από την απόφαση της FIFA να αναστείλει την αυτόματη τιμωρία ενός αγώνα του Αμερικανού επιθετικού μετά την κόκκινη κάρτα του στο προηγούμενο παιχνίδι, εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η πολιτική αναταραχή για το θέμα επεκτείνεται τώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ομάδα Ευρωβουλευτών κάλεσε τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της ηπείρου να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή έρευνας για τη FIFA, «για να διαπιστωθεί εάν ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο συμμετείχε στην απόφαση αναστολής της αυτόματης τιμωρίας ενός αγώνα που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπάλογκαν κι αν η πίεση από την αμερικανική κυβέρνηση επηρέασε αυτήν την απόφαση».

Αυτό προκύπτει από επιστολή που προωθήθηκε από τον Μπάρι Άντριους, ευρωβουλευτή για την Renew, τη Λάρα Γουόλτερς και τον Νιλς Φούγκλανγκ, αμφότεροι από την ομάδα S&D, την οποία μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει περίπου τριάντα Ευρωβουλευτές.

Η υπόθεση πηγάζει από την αποβολή του Μπάλογκαν στον αγώνα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ο Αμερικανός επιθετικός πήρε κόκκινη κάρτα μετά από έλεγχο του VAR. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε στη συνέχεια απαγόρευση ενός αγώνα, αλλά με αναστολή, επιτρέποντας στον παίκτη να είναι διαθέσιμος για τον επόμενο νοκ άουτ αγώνα.

Η απόφαση αυτή έχει τροφοδοτήσει αμφιβολίες και διαμαρτυρίες, ειδικά δεδομένης της πολιτικής και αθλητικής επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών στη διοργάνωση του τουρνουά.

Οι ΗΠΑ είναι μεταξύ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, και η σχέση μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των κορυφαίων στελεχών της FIFA αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο πολιτικού και μιντιακού ελέγχου. Επιπλέον, ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε ότι τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο για να ζητήσει επανεξέταση της αποβολής.

Στην επιστολή, οι Ευρωβουλευτές ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η πειθαρχική απόφαση ελήφθη εντελώς ανεξάρτητα από τα αρμόδια όργανα της FIFA ή εάν υπήρξε εξωτερική παρέμβαση ή πίεση. Το βασικό ζήτημα αφορά την πιθανή άμεση εμπλοκή του Ινφαντίνο και τον ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης στο θέμα.

Η υπόθεση Μπάλογκαν έρχεται εν μέσω ενός ήδη τεταμένου κλίματος γύρω από τη FIFA και τον πρόεδρό της, ο οποίος έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω της πολιτικής του εγγύτητας με τον Ντόναλντ Τραμπ και των ολοένα και στενότερων δεσμών του με τον Λευκό Οίκο.

Για τον λόγο αυτό, το αίτημα των ευρωβουλευτών επιδιώκει εγγυήσεις σχετικά με τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των εσωτερικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

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