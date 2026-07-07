Για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Wimbledon η Γκοφ

Η Κόκο Γκοφ πήρε τον αμερικανικό «εμφύλιο» κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Wimbledon.

Η 22χρονη Αμερικανίδα έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στη φορμαρισμένη συμπατριώτισσά της, επικράτησε με 4-6, 6-3 6-3 και περιμένει στην τετράδα τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχοβα και τη Ναόμι Οσάκα.

Με την πρόκρισή της στις «4» της διοργάνωσης, μάλιστα, έχει καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά όλων των Grand Slams.!

Δεν είχε, φυσικά, εύκολο έργο απέναντι στην Πεγκούλα και μέχρι τα μέσα του δεύτερου σετ, η 32χρονη Αμερικανίδα φαινόταν σα να έχει τον έλεγχο του αγώνα.

Απώλεσε, όμως, τρεις ευκαιρίες για να σπάσει την αντίπαλό της στο ξεκίνημα του σετ και έχασε το σερβίς της στο πρώτο μπρέικ πόιντ της Κόκο στο 4-3, με αποτέλεσμα να χάσει στη συνέχεια και το σετ.

Στο τρίτο σετ η Πεγκούλα κατάφερε να πάρει πίσω το μπρέικ της Γκοφ και να ισοφαρίσει σε 3-3, ωστόσο δεν μπόρεσε να κερδίσει άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος και «παραδόθηκε» στη φίλη της.

Αυτός είναι έκτος major ημιτελικός της Κόκο και ο πρώτος μετά το περσινό Roland Garros, από όπου έφυγε με τον τίτλο.