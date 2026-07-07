Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Τα μπάζα «μπλοκάρουν» την έρευνα του εισαγγελέα

Δύο ειδικοί πραγματογνώμονες έχουν κληθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με σκοπό να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα την περασμένη Τρίτη(30/6). Ωστόσο, οι ειδικοί δεν μπορούν να προβούν σε καμία ενέργεια καθώς στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν μπάζα.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορρέας, ανακοίνωσε και πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση και να απομακρυνθούν τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να μπορέσουν οι πραγματογνώμονες, που έχουν οριστεί, να επιτελέσουν το έργο τους και να συνεχιστεί η εισαγγελική έρευνα που αφορά στην απόδοση ποινικών ευθυνών για την υπόθεση αυτή, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Έως τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με το ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπάζων, με εισαγγελικές πηγές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση.

Και αυτό γιατί πέραν της αποκομιδής των συντριμμιών στο χώρο της κατάρρευσης υπάρχουν και προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων της πολυκατοικίας, ενώ ενδεχομένως υπάρχουν και υγειονομικοί λόγοι που επιβάλλουν την άμεση απομάκρυνση των μπάζων, αφού κατά δήλωση ενοίκου κατά την κατάρρευση χάθηκε ένας δεσποζόμενος σκύλος.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο χώρος παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη νυχθημερόν καθώς οι έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους της κατάρρευσης δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν πρώτα δεν καθαριστεί ο χώρος.

Πηγή: ethnos.gr