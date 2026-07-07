Συναγερμός στον Ερυθρό Αστέρα: «Ομάδες της Euroleague και του ΝΒΑ ενδιαφέρονται για τον Μπάτλερ»

Συναγερμός έχει... χτυπήσει στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα ο Τζάρεντ Μπάτλερ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague και του ΝΒΑ.

Ο 26χρονος γκαρντ πέρασε πάνω από τον ατλαντικό κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής χρονιάς και στη rookie season του στην Euroleague άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις (13,4 πόντοι, 2,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο). Μάλιστα, φρόντισε να δείξει με το... καλημέρα πως είναι "master" στο iso παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου θεωρούσαν πως έχουν «δεμένο» τον ποιοτικό παίκτη στη Σερβία, καθώς είχαν υπογράψει μαζί του συμβόλαιο μέχρι το 2027. Όμως, τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν.

Όπως τονίζει η "MeridianSport", ο Ερυθρός Αστέρας προβληματίζεται, καθώς μαθαίνει πως ολοένα και περισσότερες ομάδες από την Euroleague και το ΝΒΑ εξετάζουν την περίπτωσή του και μπορεί να τον προσεγγίσουν. Έτσι, το προσεχές διάστημα αναμένονται οι εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση, αν αλλάξει κάτι.