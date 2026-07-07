Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 47χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρομα και να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον έναν από αυτούς.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Κουλούρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό, συνέβη στις 15.45. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρομά που μένουν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, oι τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και, στη συνέχεια, έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στον θώρακα το 32χρονο θύμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Επιπλέον ο 62χρονος Ρομά που ενεπλάκη στο περιστατικό μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βέροιας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες.

Πηγή: newsbomb.gr