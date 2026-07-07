Δεν γινόταν αλλιώς: Η Φενέρμπαχτσε ανανέωσε τον Μέλι! (pic)

Για άλλα δύο χρόνια θα μείνει στην Κωνσταντινούπολη ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ - σέντερ.
Ο 35χρονος παρέδωσε... αμυντικά σεμινάρια σε ολόκληρη την Euroleague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δικαίως τον ήθελε στο ρόστερ του και για τα επόμενα χρόνια.
Έτσι, οι δύο πλευρές έφτασαν στο deal, με τον Μέλι να υπογράφει ένα νέο, διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Τουρκίας.
Nicolo Melli 2 Yıl Daha Fenerbahçe'de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 7, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca kulübümüzün mücadele ve aidiyet karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolo Melli ile 2027-28 sezonunun sonuna dek yeni anlaşmaya varmıştır.… pic.twitter.com/FRbpAbnvv1