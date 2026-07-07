Δεν γινόταν αλλιώς: Η Φενέρμπαχτσε ανανέωσε τον Μέλι! (pic)

Η Φενέρμπαχτσε κράτησε τον αμυντικό - κρυπτονίτη κάθε αντίπαλου ψηλού, Νικολό Μέλι, δίνοντάς του διετές συμβόλαιο.

Για άλλα δύο χρόνια θα μείνει στην Κωνσταντινούπολη ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ - σέντερ.

Ο 35χρονος παρέδωσε... αμυντικά σεμινάρια σε ολόκληρη την Euroleague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δικαίως τον ήθελε στο ρόστερ του και για τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, οι δύο πλευρές έφτασαν στο deal, με τον Μέλι να υπογράφει ένα νέο, διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Τουρκίας.