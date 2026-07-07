Παναθηναϊκός: Τα νούμερα των παικτών για την φετινή σεζόν - Ποιοι άλλαξαν, τι πήραν οι νέοι

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους αριθμούς που θα φέρουν στις φανέλες τους οι ποδοσφαιριστές της ομάδας την επόμενη σεζόν, με τους περισσότερους να διατηρούν την περσινή τους επιλογή.
Ο Σιώπης ωστόσο θα φοράει πλέον το «24», με τον «6» να πηγαίνει στον Ντε Φράι. Επίσης, ο Γιάγκουσιτς πήρε το «8» που είχε πέρσι ο Ρενάτο Σάντσες και ο Ντέσερς το «9». Όσον αφορά τον Ζαρουρί, θα αγωνίζεται φέτος με το «11».
Ο Ινιάκι Πένια διάλεξε το «1», ο Ετιέν Καμαρά το «22», ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας το «19» και ο Ελμίν Ραστόντερ το «74».
Αναλυτικά η σχετική λίστα:
1.Πένια
2.Καλάμπρια
3.Κάτρης
4.Τσιριβέγια
5.Τουμπά
6.Ντε Φράι
7.Τετέι
8.Γιάγκουσιτς
9.Ντέσερς
10.Αντίνο
11.Ζαρουρί
12.Τσάβες
14.Πάλμερ-Μπράουν
15.Ινγκασον
16.Τσέριν
17.Παντελίδης
18.Κοντούρης
19.Τσάπρας
20.Ταμπόρδα
22.Καμαρά
24.Σιώπης
28.Πελίστρι
30.Κυριόπουλος
39.Μπόκος
44.Μπινιάρης
53.Νεμπής
56.Λάβδας
70.Κότσαρης
71.Γείτονας
74.Ραστόντερ
77.Κυριακόπουλος