Παναθηναϊκός: Τα νούμερα των παικτών για την φετινή σεζόν - Ποιοι άλλαξαν, τι πήραν οι νέοι

Οι παίκτες που άλλαξαν νούμερο σε σχέση με πέρσι και οι αριθμοί που επέλεξαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους αριθμούς που θα φέρουν στις φανέλες τους οι ποδοσφαιριστές της ομάδας την επόμενη σεζόν, με τους περισσότερους να διατηρούν την περσινή τους επιλογή.

Ο Σιώπης ωστόσο θα φοράει πλέον το «24», με τον «6» να πηγαίνει στον Ντε Φράι. Επίσης, ο Γιάγκουσιτς πήρε το «8» που είχε πέρσι ο Ρενάτο Σάντσες και ο Ντέσερς το «9». Όσον αφορά τον Ζαρουρί, θα αγωνίζεται φέτος με το «11».

Ο Ινιάκι Πένια διάλεξε το «1», ο Ετιέν Καμαρά το «22», ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας το «19» και ο Ελμίν Ραστόντερ το «74».

Αναλυτικά η σχετική λίστα:

1.Πένια

2.Καλάμπρια

3.Κάτρης

4.Τσιριβέγια

5.Τουμπά

6.Ντε Φράι

7.Τετέι

8.Γιάγκουσιτς

9.Ντέσερς

10.Αντίνο

11.Ζαρουρί

12.Τσάβες

14.Πάλμερ-Μπράουν

15.Ινγκασον

16.Τσέριν

17.Παντελίδης

18.Κοντούρης

19.Τσάπρας

20.Ταμπόρδα

22.Καμαρά

24.Σιώπης

28.Πελίστρι

30.Κυριόπουλος

39.Μπόκος

44.Μπινιάρης

53.Νεμπής

56.Λάβδας

70.Κότσαρης

71.Γείτονας

74.Ραστόντερ

77.Κυριακόπουλος