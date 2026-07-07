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Παναθηναϊκός: Τα νούμερα των παικτών για την φετινή σεζόν - Ποιοι άλλαξαν, τι πήραν οι νέοι

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι παίκτες που άλλαξαν νούμερο σε σχέση με πέρσι και οι αριθμοί που επέλεξαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους αριθμούς που θα φέρουν στις φανέλες τους οι ποδοσφαιριστές της ομάδας την επόμενη σεζόν, με τους περισσότερους να διατηρούν την περσινή τους επιλογή.

Ο Σιώπης ωστόσο θα φοράει πλέον το «24», με τον «6» να πηγαίνει στον Ντε Φράι. Επίσης, ο Γιάγκουσιτς πήρε το «8» που είχε πέρσι ο Ρενάτο Σάντσες και ο Ντέσερς το «9». Όσον αφορά τον Ζαρουρί, θα αγωνίζεται φέτος με το «11».

Ο Ινιάκι Πένια διάλεξε το «1», ο Ετιέν Καμαρά το «22», ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας το «19» και ο Ελμίν Ραστόντερ το «74».

Αναλυτικά η σχετική λίστα:

1.Πένια 
2.Καλάμπρια
3.Κάτρης
4.Τσιριβέγια
5.Τουμπά
6.Ντε Φράι
7.Τετέι
8.Γιάγκουσιτς
9.Ντέσερς 
10.Αντίνο
11.Ζαρουρί
12.Τσάβες
14.Πάλμερ-Μπράουν 
15.Ινγκασον 
16.Τσέριν
17.Παντελίδης
18.Κοντούρης
19.Τσάπρας
20.Ταμπόρδα
22.Καμαρά
24.Σιώπης
28.Πελίστρι 
30.Κυριόπουλος
39.Μπόκος
44.Μπινιάρης 
53.Νεμπής
56.Λάβδας 
70.Κότσαρης
71.Γείτονας 
74.Ραστόντερ 
77.Κυριακόπουλος

Παναθηναϊκός: Τα νούμερα των παικτών για την φετινή σεζόν - Ποιοι άλλαξαν, τι πήραν οι νέοι