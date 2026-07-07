Αντρέα Τζανκέτα (άλλοτε προπονητής της Ίντερ) στο SDNA: «Απίστευτα φιλόδοξος και δουλευταράς ο Αλεξίου»

Ο 21χρονος στόπερ βρίσκεται προ των πυλών της ΑΕΚ και ο Ιταλός προπονητής που συνεργάστηκε όσο κανείς άλλος μαζί του στις «μικρές» ομάδες των «νερατζούρι», μιλά αποκλειστικά στο SDNA, αποθεώνει τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του κι εξηγεί γιατί είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Οι επαφές της ΑΕΚ με την Ίντερ για τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό να ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στους «νερατζούρι».

Το SDNA επικοινώνησε με τον άνθρωπο που τον γνωρίζει ίσως καλύτερα από κάθε άλλον σε προπονητικό επίπεδο.

Ο Ιταλός προπονητής Αντρέα Τζανκέτα (φωτ.) επί των ημερών του οποίου ο Αλεξίου πραγματοποίησε τις περισσότερες συμμετοχές (51 με 9 γκολ) του στις ομάδες υποδομής της Ίντερ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα διεθνή αμυντικό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον Χρήστο, γιατί τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ποδοσφαιριστής αξίζει μόνο τα καλύτερα. Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις από τη συνεργασία μας…», ανέφερε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός.

Ο Τζανκέτα στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του Αλεξίου, στοιχεία που όπως τονίζει τον ξεχώριζαν από νεαρή ηλικία.

«Είναι ένα παιδί με τεράστια θέληση και αποφασιστικότητα. Διαθέτει απίστευτη φιλοδοξία να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και δούλευε καθημερινά με αυτόν τον στόχο στο μυαλό του».

Παράλληλα, εξήγησε πως η εξέλιξη του Αλεξίου δεν ήρθε τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα της διάθεσής του να βελτιώνεται συνεχώς.

«Από πολύ νωρίς είχε εξαιρετικές αρετές στο αμυντικό παιχνίδι, στις προσωπικές μονομαχίες και στη συγκέντρωσή του στη λεπτομέρεια.

Εκείνο, όμως, που με κάνει περισσότερο περήφανο είναι ότι δεν επαναπαύτηκε ποτέ. Δούλεψε πολύ πάνω στα στοιχεία όπου υστερούσε λίγο περισσότερο, όπως η αυτοπεποίθησή του με την μπάλα στα πόδια και η τεχνική του κατάρτιση.

Προσπαθούσε καθημερινά να εξελιχθεί και, κατά τη γνώμη μου, σήμερα έχει φτάσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο».

Ο Ιταλός προπονητής έκλεισε την τοποθέτησή του με μια ατάκα που λέει πολλά:

«Είναι ένας από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που κάθε προπονητής θα ήθελε να έχει στην ομάδα του».