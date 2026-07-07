Ανακοίνωσε την παραμονή του Τάι Οντιάσε η Χάποελ Τελ Αβίβ

Τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ θα συνεχίσει να φορά έως το 2029 ο Τάι Οντιάσε. Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου με τον Νιγηριανοαμερικανό.

Την περσινή σεζόν, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη, ο Οντιάσε είχε σε 29 αγώνες 3,5 πόντους και 1,7 ριμπάουντ μέσο όρο.

Στη σχετική ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ αναφέρεται:

«Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη της ομάδας, Τάι Οντιάσε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2028/29.

Ο Οντιάσε εντάχθηκε στον σύλλογο το καλοκαίρι του 2025 και συμμετείχε στην εναρκτήρια σεζόν στην EuroLeague, βοηθώντας την ομάδα να προκριθεί στα πλέι οφ και να εξασφαλίσει άλλη μια σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Ο σέντερ έπαιξε 29 παιχνίδια την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 3,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 60,3% στα δύο σουτ. Στο Winner’s Basket League, ο Οντιάσε έπαιξε 19 παιχνίδια στην κανονική σεζόν, έχοντας μέσο όρο 12,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 72,1% στα δύο σουτ, και ονομάστηκε στην All-Star Team του πρωταθλήματος».