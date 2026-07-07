Γαλλία: «Πράσινο φως» στην Μαρίν Λεπέν για συμμετοχή στις εκλογές... με βραχιολάκι

Το μέλλον της Μαρίν Λεπέν στην κούρσα για τη γαλλική προεδρία παραμένει αβέβαιο, καθώς εγείρονται ερωτήματα για το αν μπορεί αποτελεσματικά να διεξάγει προεκλογικό αγώνα με τη νέα συνθήκη.

Το πολιτικό μέλλον της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, παρέμενε αβέβαιο την Τρίτη (7/7), αφού δικαστήριο της επέτρεψε να είναι υποψήφια, αλλά υπό τον όρο ότι θα φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο - κάτι που ενδέχεται να δυσκολέψει την προεκλογική της εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, στις οποίες το κόμμα της έχει την ισχυρότερη μέχρι σήμερα πιθανότητα να κατακτήσει την εξουσία.

Ένα κατώτερο δικαστήριο είχε καταδικάσει πέρυσι την 57χρονη Λεπέν σε πενταετή απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος και σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση εικονικών θέσεων εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απειλώντας τις ελπίδες της τρεις φορές υποψήφιας για την προεδρία να διαδεχθεί τον απερχόμενο κεντρώο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Το Εφετείο του Παρισιού έκρινε τη Λεπέν ένοχη για την απάτη, αλλά μείωσε την ποινή, επιβάλλοντάς της απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος για 15 μήνες, καθώς και ποινή ενός έτους που θα εκτιθεί με ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω βραχιολιού, σύμφωνα με το France24.

Η απαγόρευση, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, αναμένεται να έχει λήξει μέσα στο τρέχον έτος, ανοίγοντας θεωρητικά τον δρόμο για να συμμετάσχει στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Μάιο του επόμενου έτους. Ωστόσο, η ίδια έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να μην είναι υποψήφια εάν η ποινή της εμποδίσει την προεκλογική της δραστηριότητα.

«Όταν είσαι υποψήφιος για την προεδρία, πρέπει να είσαι απολύτως ελεύθερος να μετακινείσαι», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτική συνέντευξη. «Δεν μπορώ να εξαρτώμαι από έναν δικαστή για να μου επιτρέψει να πάω σε μια προεκλογική συγκέντρωση».

Η Λεπέν, η οποία έφυγε από το δικαστήριο την Τρίτη με σκυμμένο το κεφάλι, θα μπορούσε ακόμη να παραχωρήσει την υποψηφιότητα στον 30χρονο πολιτικό της διάδοχο, Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN). Αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της αργότερα την Τρίτη.

Ο δικηγόρος της, Ροντόλφ Μποσελού, δήλωσε ότι ήταν «μερικώς» ικανοποιημένος από την απόφαση. «Παρατηρούμε μια σημαντική αλλαγή στις ποινές, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος, κάτι που για εμάς αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό σημείο», δήλωσε.

Η πρώτη δίκη έκρινε ένοχη τη Λεπέν - μαζί με 24 πρώην ευρωβουλευτές, βοηθούς και λογιστές, καθώς και το ίδιο το κόμμα κατά της μετανάστευσης - για τη λειτουργία ενός συστήματος από το 2004 έως το 2016, μέσω του οποίου χρησιμοποιούνταν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πληρωμή προσωπικού του RN στη Γαλλία. Η Λεπέν υποστήριξε ότι το κόμμα της ήταν θύμα «πολιτικού κυνηγιού μαγισσών», ενώ οι δικαστές δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους.

Η Λεπέν, το κόμμα της και ακόμη 10 άτομα άσκησαν έφεση. Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της έφεσης, αρνήθηκε ότι το RN διέθετε σύστημα υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δήλωσε ότι το κόμμα της ενήργησε «με πλήρη καλή πίστη». Ωστόσο, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι μετά την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος το 2011, η Λεπέν «επαγγελματικοποίησε» ένα σύστημα εκτροπής ευρωπαϊκών κονδυλίων, το οποίο είχε αρχικά δημιουργηθεί με ανοργάνωτο τρόπο από τον αείμνηστο πατέρα της και συνιδρυτή του κόμματος, Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να διατηρηθεί η πενταετής απαγόρευση από δημόσια αξιώματα και είχαν προτείνει ποινή τεσσάρων ετών, εκ των οποίων τα τρία με αναστολή.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν σε μεγάλο βαθμό ότι η ακροδεξιά θα προηγηθεί στον πρώτο γύρο των εκλογών του επόμενου έτους, όμως διαφωνούν σχετικά με το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου. Πολλές δημοσκοπήσεις εμφανίζουν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις για τον Μπαρντελά σε σχέση με τη Λεπέν, όμως οι αντίπαλοί τους θεωρούν ότι η έμπειρη πολιτικός θα αποτελούσε πιο δύσκολο αντίπαλο. «Αυτή η γυναίκα είναι πολύ έξυπνη, δεν βρίσκεται εδώ τυχαία. Και αν είναι επίσης υποψήφια για τέταρτη φορά, δεν θα είναι αντίπαλος που μπορούμε να υποτιμήσουμε», δήλωσε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Μια δημοσκόπηση του Μαΐου έδειξε ότι η Λεπέν θα μπορούσε να κερδίσει τον δεύτερο γύρο των εκλογών του επόμενου έτους, εφόσον της επιτραπεί να συμμετάσχει. Η έρευνα της Harris Interactive Toluna, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, προέβλεπε νίκη της απέναντι τόσο στον Μελανσόν όσο και στους κεντρώους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρ Φιλίπ. Άλλες δημοσκοπήσεις, ωστόσο, έχουν δείξει ότι ο Φιλίπ - ο οποίος επίσης προσπαθεί να προσελκύσει δεξιούς ψηφοφόρους - θα μπορούσε να κερδίσει έναν δεύτερο γύρο απέναντι στην ακροδεξιά.

Πηγή: ethnos.gr