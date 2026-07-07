Για πρώτη φορά στην Ευρώπη η Μύκονος Betsson!

Η Μύκονος Betsson το κατάφερε και αυτό! Έπειτα από την «παρθενική» χρονιά στην Stoiximan GBL, την 7η θέση και την είσοδο στα playoffs, οι νησιώτες εξασφάλισαν την απευθείας συμμετοχή τους στους ομίλους του FIBA Europe Cup!

Η ανακοίνωση του κυκλαδίτικου συλλόγου για τη νέα σελίδα στην ιστορία του:

«Η Μύκονος Betsson γράφει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου και του νησιού!

Η σεζόν 2026-27 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων των Μυκονιατών, καθώς η ομάδα μας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εξασφαλίζοντας την απευθείας παρουσία της στους ομίλους του FIBA Europe Cup!

Πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά για ολόκληρη τη Μύκονο. Μια στιγμή που σηματοδοτεί την κορύφωση μιας διαδρομής γεμάτης προσπάθεια, πίστη, αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Η Μύκονος Betsson κατακτά ένα ιστορικό ορόσημο και οδηγεί το νησί σε μια πρωτόγνωρη ευρωπαϊκή εμπειρία.

Η ιστορική ευρωπαϊκή παρουσία της Μυκόνου Betsson έρχεται ως συνέχεια μιας εντυπωσιακής πορείας. Μετά την παρθενική συμμετοχή της στη Stoiximan GBL, την περσινή αγωνιστική περίοδο, η ομάδα μας κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλότερες απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα playoffs του πρωταθλήματος, αλλά και στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αυτές οι επιτυχίες αποτελούν την επιβράβευση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε με όραμα και φιλοδοξία: να φέρει τη Μύκονο στο επίκεντρο του ελληνικού και πλέον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η συμμετοχή στο FIBA Europe Cup 2026-27 αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά, το όνομα της Μυκόνου θα ταξιδέψει σε ευρωπαϊκά γήπεδα, εκπροσωπώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά νησιά παγκοσμίως.

Η Μύκονος Betsson καλεί όλους τους Μυκονιάτες, εντός και εκτός νησιού, να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής διαδρομής. Η νέα αυτή πρόκληση ανήκει σε όλους μας και αποτελεί ακόμη μία μεγάλη αφορμή υπερηφάνειας.

Η Μύκονος πλέον δεν πρωταγωνιστεί μόνο ως παγκόσμιος προορισμός, αλλά και ως σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Το ταξίδι συνεχίζεται.

Η ιστορία γράφεται.

Η Μύκονος ταξιδεύει στην Ευρώπη!

Μύκονος Betsson

Μια ομάδα. Ένα νησί. Ένα όνειρο».