Κάιρινεν: «Πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ η ΑΕΚ στο οποίο ήθελα να συμμετάσχω, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα» (vid)

Για το ενδιαφέρον πρότζεκτ της ΑΕΚ αλλά και τους υψηλούς του στόχους μίλησε ο Κάαν Κάιρινεν, ο οποίος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «κιτρινόμαυρων».

Ο διεθνής Φινλανδός μέσος, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του, τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει την ΑΕΚ, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όλα όσα είπε στο AEK TV:



-Ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά την υπογραφή του συμβολαίου σου με την ΑΕΚ;



Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα. Οι τελευταίες δύο ημέρες ήταν πραγματικά τρελές, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι επιτέλους εδώ, γνωρίζοντας όλους, τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο. Χαίρομαι που ολοκληρώθηκαν όλες οι εξετάσεις και τα ιατρικά τεστ και ανυπομονώ να ξεκινήσω με την ομάδα τη νέα σεζόν.



-Ποιοι είναι οι στόχοι που θες να πετύχεις με την ομάδα μας;



Στόχος είναι, φυσικά, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ως ομάδα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που βρίσκομαι εδώ: να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Έχουμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες να εξασφαλίσουμε την πρόκρισή μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Προφανώς η προηγούμενη σεζόν ήταν εκπληκτική για την ΑΕΚ. Ελπίζω να μπορέσουμε να την επαναλάβουμε και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.



-Ποια ήταν τα στοιχεία που σε έκαναν να επιλέξεις να συνεχίσεις την καριέρα σου στην ΑΕΚ;



Προφανώς γνωρίζω την ΑΕΚ ως σύλλογο εδώ και πολλά χρόνια, τόσο για τις επιτυχίες της στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι κάθε χρόνο διαθέτει πολλούς ταλαντούχους και σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ, στο οποίο ήθελα να συμμετάσχω, και ελπίζω να συμβάλω ώστε να χτίσουμε κάτι ακόμη μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Όπως φαίνονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, το μέλλον δείχνει πολύ ελπιδοφόρο. Ελπίζω, όπως είπα, να πετύχουμε σπουδαία πράγματα όλοι μαζί.



-Οι πρώτες σου εντυπώσεις έπειτα από αυτές τις πρώτες ώρες με την ομάδα;



Η υποδοχή που μου επιφύλαξαν η ομάδα, οι συμπαίκτες μου και όλο το επιτελείο ήταν πραγματικά θερμή. Ήταν υπέροχη. Το κλίμα μέσα στην ομάδα είναι εξαιρετικό και το ένιωσα από την πρώτη κιόλας ημέρα. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ θετικές και είμαι πραγματικά χαρούμενος.



-Ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο;



Προς τους φιλάθλους, έχω ακούσει πάρα πολλές όμορφες ιστορίες, για το πόσο παθιασμένα στηρίζουν τον σύλλογο και πόσο δυναμικά υποστηρίζουν την ομάδα τόσο στους εντός, όσο και στους εκτός έδρας αγώνες. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Από την πλευρά μου, θα προσπαθήσω να δίνω τα πάντα μέσα στο γήπεδο και, όπως είπα, να βοηθώ την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν όλοι μαζί!