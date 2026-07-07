Άλιμος: Σημαντική ενίσχυση με Μαργαρίτα Πλευρίτου!

Η πρώην αρχηγός της Eθνικής και πέρσι πολίστρια του Πανιωνίου, συμφώνησε με τον σύλλογο των νοτίων προαστίων, προσφέροντας μία πολύτιμη λύση στον Νίκο Δεληγιάννη.

Ο Άλιμος θα είναι ο νέος σταθμός στην καριέρα της Μαργαρίτας Πλευρίτου. Η πρώην αρχηγός της Εθνικής Υδατοσφαίρισης Γυναικών συμφώνησε με τον σύλλογο των νοτίων προαστίων, προσφέροντας μία πολύτιμη λύση στα χέρια του Νίκου Δεληγιάννη.

Η 32χρονη ξεκίνησε από τον Ηρακλή, αγωνίστηκε για 14 χρόνια στον Ολυμπιακό, με τον οποίο αναδείχθηκε τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ κατέκτησε, επίσης, έντεκα πρωταθλήματα και έξι κύπελλα Ελλάδας, τρία Σούπερ Καπ Ευρώπης και ένα LEN Trophy. Αποχώρησε από τον Πειραιά το 2025 και φόρεσε το σκουφάκι του Πανιωνίου.

Υπήρξε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής, με την οποία κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ένα χρυσό στο Europa Cup και ένα χάλκινο στο World League, ενώ ήταν αρχηγός στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.