Ξέσπασμα Αιγύπτου και Χοσάμ Χασάν προς διαιτητή και FIFA: «Ήθελαν να περάσει ο Μέσι!»

Ο Χοσάμ Χασάν, ο σκόρερ Μουσταφά Ζίκο και ο εντυπωσιακός τερματοφύλακας, Μουσταφά Σουμπίρ, έβαλαν κατά του Φρανσουά Λετεσιέ και της FIFA για εξαγωνιστικούς παράγοντες που έφεραν τον αποκλεισμό της Αιγύπτου από την Αργεντινή.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά την ήττα της ομάδας του με 3-2 από την Αργεντινή στη φάση των «16» του Μουντιάλ, παρότι οι «Φαραώ» προηγήθηκαν με 2-0 μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο.

Το ξέσπασμα του Αιγύπτιου προπονητή στο «BeIN Sports»: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Αυτό που συνέβη δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε ισότιμο. Ένα από τα γκολ μας ακυρώθηκε και δεν γνωρίζουμε γιατί. Ήμασταν πολύ κοντά στο 3-1 και υπήρξε φάουλ πάνω στον Χάμντι Φάτι. Ίσως ήθελαν να παραμείνει στη διοργάνωση η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ίσως ήθελαν να συνεχίσει ο Λιονέλ Μέσι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες φορές εξωαγωνιστικοί παράγοντες που ξεπερνούν τα τεχνικά ζητήματα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια είχε στήριξη σε όλα τα επίπεδα! Είπα στον διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν δίκαιο. Είναι μια νίκη που η Αργεντινή δεν άξιζε. Όταν επιστρέψω στην πατρίδα μου, δεν θα ξαναδώ ποτέ Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη διοργάνωση».



Ο Μουσταφά Ζίκο είδε γκολ του στο 60' να ακυρώνεται από τον Γάλλο διαιτητή Λετεσιέ, έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ στην αρχή της φάσης. Τελικά, στο 67' πέτυχε το 2-0 της Αιγύπτου: «Κάναμε ένα τεράστιο παιχνίδι απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή», δήλωσε ο Ζίκο. «Δεν ξέρω τι συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο. Έγιναν περίεργα πράγματα που τα είδε όλος ο κόσμος. Ήταν τόσο ξεκάθαρα όσο ο ήλιος το μεσημέρι».

Από την πλευρά του, ο τερματοφύλακας Μουσταφά Σουμπίρ υποστήριξε: «Ήμασταν πολύ κοντά στη νίκη. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, γιατί κρατούσαμε το παιχνίδι στα χέρια μας».

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