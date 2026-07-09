Προφορική συμφωνία της Ίντερ με τον Τρέβορ Τσάλομπα

Η Ιντερ κινείται για την απόκτηση του Τρέβορ Τσάλομπα από την Τσέλσι, έχοντας ήδη συμφωνήσει προφορικά μαζί του.

Ο 27χρονος Άγγλος διεθνής στόπερ δεν είναι στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη βασική ενδεκάδα και σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα «Calciomercato» έχει προσφορές από Κρίσταλ Πάλας, Λιντς και Γουέστ Χαμ για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά ήδη έχει αποφασίσει να παίξει στη Serie A με τη φανέλα των «νερατζούρι», δίνοντας τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Τσάλομπα έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και η πρωταθλήτρια Ιταλίας προσφέρει 35 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.