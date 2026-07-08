Τα νούμερα του Γιαμπουσέλε στο ΝΒΑ καθιστούν «βόμβα μεγατόνων» την απόφαση επιστροφής στην Ευρώπη!

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο άσο να έρχεται στους «πράσινους» με στατιστικά που καθιστούν «βόμβα μεγατόνων» την απόφαση επιστροφής του στην Ευρώπη.

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικου για την συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε το ξημερώματα της Τετάρτης (8/7).

Όπως αναφέρουν πηγές του Hoopshyre, ο Γάλλος free agent συμφώνησε με το τριφύλλι για τριετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας από το ΝΒΑ στη EuroLeague, θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.

Ωστόσο η παρουσία του 30χρονου σέντερ στο ΝΒΑ και τα νούμερα του τα τελευταία δυο χρόνια καθιστούν «βόμβα μεγατόνων» την απόφαση επιστροφής στην Ευρώπη.

Την τελευταία διετία ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε κατά σειρά σε Σίξερς, Νικς και Μπουλς, πριν μείνει free agent καταγράφοντας εντυπωσιακά στατιστικα - κυρίως την σεζόν 2024/25 - όταν αγωνίστηκε με την φανέλα των Σίξερς.

Στην Φιλαδέλφεια ο Γάλλος φόργουορντ είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο σε μια πολύ καλή σεζόν της ομάδας. Οι Σίξερς με ρεκόρ 45-37 κατέλαβαν την 7η θέση στην Ανατολική περιφέρεια, με τον Γιαμπουσέλε να είναι από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Νικ Νερς.

Αγωνίστηκε σε 70 παιχνίδια μετρώντας 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ σε 27' συμμετοχής. Ωστόσο αυτό που είναι άξιο σχολιασμού είναι τα εξαιρετικά ποσοστά του. Ο Γιαμπουσέλε σούταρε με 38% από το τρίποντο, νούμερο που για παίκτη φόργουορντ/σέντερ είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ ολοκλήρωσε την χρονιά με 51% στα σουτ εντός πεδιάς, εκτελώντας παράλληλα με 72.5% στις βολές.

Το εντυπωσιακό στην υπόθεση του Γιαμπουσέλε που δείχνει και την σταθερότητά του σε όσα κάνει είναι ότι στο ΝΒΑ είχε περίπου τα ίδια νούμερα με την τελευταία του σεζόν στην Ευρωλίγκα με τη φανέλα της Ρεάλ. Δηλαδή 10,6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 46% στο τρίποντο!

Την περσινή σεζόν ο Γάλλος άσος την μοίρασε ανάμεσα σε Νικς και Μπουλς. Αρχικά με την ομάδα της Νέας Υόρκης αγωνίστηκε για 41 παιχνίδια μετρώντας 2.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ σε 9' συμμετοχής, ενώ στο Σικάγο - όπου είχε μεγαλύτερο ρόλο - αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια μετρώντας 10 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε σχεδόν 25' συμμετοχής, σουτάροντας με το εντυπωσιακό 38.3% από τα 7.25μ.

Στην περίπτωση του Γιαμπουσέλε τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. Ο Γάλλος άσος είναι ένας elite φόργουορντ που μπορεί να αγωνιστεί και ως σέντερ και μετά την αποχώρηση του από τους Μαδριλένους έδειξε ότι μπορεί να σταθεί πολύ εύκολα στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Για αυτό και η απόφαση της επιστροφή του στην Ευρώπη για λογαριασμό του «τριφυλλιού» καθίσταται ως «βόμβα μεγατόνων».