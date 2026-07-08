Καμπανάκι Θωμαΐδη για φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Τοξικές ουσίες μπορεί να αποθηκευτούν για χρόνια στον οργανισμό»

Ακόμα και για χρόνια μπορεί να παραμείνει στον ανθρώπινο οργανισμό, αφού συσσωρεύεται στον λιπώδη ιστό, μέρος των τοξικών ουσιών που εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα από την καύση των ανακυκλώσιμων και άλλων συνθετικών υλικών κατά την πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά μπορεί να αντιμετωπίστηκε αλλά εξακολουθούν να σιγοκαίνε μικροεστίες στα εργοστάσια και στις άλλες επιχειρήσεις που καταστράφηκαν.

Τα παραπάνω ανέφερε στο ethnos.gr ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Νίκος Θωμαΐδης, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της βλάβης στους ανθρώπους δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς, αφού εξαρτάται και από τον κάθε οργανισμό. Είναι δεδομένο ότι κάποιες από τις ουσίες που εκλύθηκαν, είναι τοξικές και κατά συνέπεια καρκινογόνες, ωστόσο, κάποιοι οργανισμοί μπορεί να μην παρουσιάσουν σε ολόκληρη τη ζωή τους το παραμικρό πρόβλημα. Κατά τον κ. Θωμαΐδη, σε δυσχερέστερη θέση βρίσκονται τα άτομα -και κυρίως αυτά που βρίσκονται εγγύτερα στην περιοχή της πυρκαγιάς-, που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, από μορφή καρκίνου και από καρδιοαγγειακές παθήσεις.

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