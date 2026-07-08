Άρης Betsson και ΠΑΟΚ μαθαίνουν αντιπάλους στο Eurocup

Ώρα κλήρωσης για Άρη και ΠΑΟΚ, με τις δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης να μαθαίνουν αντιπάλους στο Eurocup της νέας σεζόν. Στις 13:45 η κλήρωση.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7, 13:45) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση του Eurocup, με τον Άρη Betsson και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Οι 32 ομάδες χωρίζονται σε οκτώ γκρουπ δυναμικότητας με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται στο 6ο και το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι στο 7ο.

Nα σημειώσουμε πως για την κατάταξη των ομάδων οι διοργανωτές έλαβαν υπόψιν τους τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία τρία χρόνια. Κάθε νίκη μετράει για δύο πόντους, ενώ κάθε ήττα για έναν.

Παράλληλα δίνονται δύο επιπλέον βαθμοί για την πρόκριση στους 16, δύο για την πρόκριση στους 8, ένας για την πρόκριση στους 4 και ένας για την πρόκριση στον Τελικό.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

Μπουργκ

Μονακό

Λε Μαν

Τουρκ Τέλεκομ

2ο γκρουπ

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Κλουζ

Μπαχτσεσεχίρ

Τόφας

3ο γκρουπ

Μανρέσα

Τενερίφη

Μπούργος

Μπουντούτσνοστ

4ο γκρουπ

Βενέτσια

Ολίμπια Λιουμπλιάνας

Τρέντο

Ουλμ

5ο γκρουπ

Τορτόνα

Νάπολι

Μάξιμα Ρόμα

Ρόμα

6ο γκρουπ

Άρης Betsson

Λιετκαμπέλις

Νεπτούνας

Σιαουλιάι

7ο γκρουπ

ΠΑΟΚ

Λόντον Λάιονς

Τσέμνιτς

Ρόστοκ Σίγουλβς

8ο γκρουπ