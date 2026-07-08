Ένα βήμα πριν από τις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Σε κλοιό 10 ύποπτοι

Οι έρευνες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως μπαίνουν στην τελική ευθεία, με τις εξελίξεις να είναι πλέον καταιγιστικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν ήδη επικεντρωθεί σε ομάδα περίπου δέκα ατόμων, τα οποία θεωρούνται κομβικά για την υπόθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές επιχειρούν να «δέσουν» την υπόθεση μέχρι και τον τελευταίο εμπλεκόμενο, προτού προχωρήσουν σε ένα συντονισμένο κύμα συλλήψεων. Όπως εκτιμάται, η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και πλέον θεωρείται θέμα χρόνου να φτάσουν στα σπίτια των δραστών.

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει η προσωπική μάχη που δίνει η Αφροδίτη Νέστορα. Η κόρη του θύματος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής για την αποκατάσταση των τραυμάτων της. Η ψυχολογική της κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Προσπαθεί να μαζέψει τα ψυχικά αποθέματα της καθως την Πέμπτη θα πάρει εξιτήριο με δική της ευθύνη, προκειμένου, συνοδευόμενη από φίλους, να βρεθεί στην Κοζάνη και να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της.

Η κηδεία της Βάλιας Νέστορα θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι στην Κοζάνη και, αντί στεφάνων, η επιθυμία της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν με δωρεά τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», μετατρέποντας τη μνήμη της εκλιπούσας σε μια πράξη προσφοράς και ζωής.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για την πορεία της αστυνομικής έρευνας.

Πηγή: ieidiseis.gr