Ο Νετανιάχου βάζει «μπλόκο» στα F35: «Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο»

Προειδοποιητικά μηνύματα προς τον Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να ανάψει το «πράσινο φως» για την αποστολή αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έστειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 τεχνολογίας stealth, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τάχθηκε ξεκάθαρα κατά μιας τέτοιας κίνησης.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η πώληση των πιο προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ «δεν καθιστά την Τουρκία φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες». Στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε την Άγκυρα ως «ένα καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Νετανιάχου και συμπλήρωσε:

«Ακόμα χειρότερα, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε για τις «επιθετικές βλέψεις» της Τουρκίας. «Θέλουν να αποκαταστήσουν την οθωμανική αυτοκρατορία. Δεν είναι δύναμη ειρήνης και σταθερότητας», επισήμανε.

Παράλληλα, σχολίασε πως πρόκειται για ένα «ακραίο καθεστώς», το οποίο «χαμογελά στις ΗΠΑ ή τον πρόεδρό τους όταν χρειάζεται» και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως σε περίπτωση που δοθεί στην Τουρκία αυτή η δύναμη, που συνεπάγεται η απόκτηση των F-35, τότε «θα δείτε επιθετικότητα».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι προέτρεψε προσωπικά τον Τραμπ να μην πουλήσει τα αεροσκάφη στην Τουρκία, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα «κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να ανατρέψει την απαγόρευση πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, την οποία είχε επιβάλει κατά την πρώτη του προεδρική θητεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Τουρκία «εξαιρετικό» σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Νετανιάχου υποβάθμισε οποιεσδήποτε διαφωνίες με τον Τραμπ, λέγοντας ότι οι δύο τους «βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο» στα σημαντικά ζητήματα, ακόμη και μετά τη δήλωση του Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «ξέρει ποιος είναι το αφεντικό».

«Είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνει ό,τι θεωρεί καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Νετανιάχου. «Εγώ είμαι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και κάνω ό,τι είναι σημαντικό για το Ισραήλ. Τις περισσότερες φορές αυτά τα δύο συμπίπτουν».

Όπως παρατηρεί το CNN, Νετανιάχου, ο οποίος στο παρελθόν είχε αντιταχθεί δημόσια στη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να καταδικάσει τη σημερινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η συμφωνία αυτή έβαλε τέλος σε έναν πόλεμο, τον οποίο ο Νετανιάχου επιθυμούσε να συνεχιστεί, και ήρε μακροχρόνιες κυρώσεις που περιόριζαν την ικανότητα του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Η συμφωνία αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής επιπλέον ελάφρυνσης κυρώσεων, ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε μόνιμη εκεχειρία.

Το σημαντικότερο είναι ότι η συμφωνία δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα βασικά ζητήματα που είχαν θέσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στην αρχή του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, η υποστήριξή του σε συμμαχικές ένοπλες οργανώσεις ή τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ερωτηθείς σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Νετανιάχου απέφυγε να εκφράσει σαφή θέση.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί», είπε. «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θεωρεί ότι μπορεί να το πετύχει μέσω διαπραγματεύσεων. Έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία, και προσπαθεί να το επιτύχει».

Πηγή: ethnos.gr