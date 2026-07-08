Ταρντέλι κατά FIFA: «Ήμασταν όλοι δειλοί, μόνο ο Μαραντόνα στάθηκε απέναντί της»

Η υπόθεση της αναστολής της τιμωρίας του Φολαρίν Μπάλογκαν εξακολουθεί να προκαλεί, με τον Μάρκο Ταρντέλι να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της FIFA, αλλά και των ίδιων των ποδοσφαιριστών για τη σιωπή τους.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982, μιλώντας στην εκπομπή «Notti Mondiali» της Rai 1, αναφέρθηκε στην απόφαση της FIFA να αναστείλει για έναν χρόνο την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί ο 25χρονος Αμερικανός επιθετικός, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Ο Ταρντέλι υποστήριξε ότι ο μόνος ποδοσφαιριστής που τόλμησε να συγκρουστεί ανοιχτά με τη FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, παραδεχόμενος παράλληλα ότι ο ίδιος και η γενιά του απέτυχαν να τον στηρίξουν.

«Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο; Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο; Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν, ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι ιταλικές όσο και οι άλλες, δεν μίλησαν.

Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού. Δεν τον πίστεψα. Δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις του Ταρντέλι έρχονται να προστεθούν στο κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η υπόθεση Μπάλογκαν, με αρκετές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου να εκφράζουν ανοιχτά τις ενστάσεις τους για τις αποφάσεις της FIFA κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.