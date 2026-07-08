Επιστολή-καταπέλτης από Παραγουανή γερουσιαστή στον Μπαπέ: «Ζήτα συγγνώμη, αλλιώς θα κινηθώ νομικά»

Η κόντρα ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και την Παραγουανή γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια συνεχίζεται, με την πολιτικό να περνά στην αντεπίθεση και να ζητά δημόσια απολογία από τον Γάλλο σταρ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τον αγώνα Γαλλίας και Παραγουάης, όπου οι «Τρικολόρ» πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Η Αμαρίγια είχε κάνει προηγουμένως δηλώσεις με ρατσιστικό περιεχόμενο κατά του Εμπαπέ, με τον Γάλλο επιθετικό να απαντά πως η γερουσιαστής είναι «ανάξια» της θέσης που κατέχει.

Η Παραγουανή πολιτικός επανήλθε με μια μακροσκελή επιστολή, στην οποία ξεκαθαρίζει πως η διαμάχη αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον Εμπαπέ και όχι τη Γαλλία, την οποία δηλώνει ότι αγαπά και σέβεται.

«Το πρόβλημα είναι ανάμεσα σε ΕΣΕΝΑ και σε ΕΜΕΝΑ. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα εναντίον της Γαλλίας. Αντιθέτως, αγαπώ τη Γαλλία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι έχει σπουδάσει σε γαλλικό σχολείο και διατηρεί στενούς δεσμούς με τη χώρα.

Στη συνέχεια, η Αμαρίγια κατηγόρησε τον Εμπαπέ για αλαζονική συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αναφερόμενη σε δηλώσεις του Γάλλου άσου πριν το παιχνίδι.

«Η αλαζονεία και η περιφρόνησή σου με εξόργισαν πολύ πριν από τον αγώνα, όταν είπες: “Αν χρειαστεί να μπούμε στη λάσπη, θα το κάνουμε”. Δεν είμαστε ανόητοι. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι με τη “λάσπη” εννοούσες την εθνική Παραγουάης», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά του Εμπαπέ απέναντι στους Παραγουανούς ποδοσφαιριστές, αλλά και για την αντίδρασή του μετά τον τραυματισμό του τερματοφύλακα της ομάδας.

«Τέλος, έδειξες πλήρη αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας του τερματοφύλακά μας. Ο σεβασμός ανάμεσα στους αντιπάλους μετά από έναν αγώνα είναι σχεδόν ιερός», ανέφερε.

Η γερουσιαστής, πάντως, παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε για τις δικές της αρχικές προσβλητικές αναφορές προς τον Εμπαπέ και υποστήριξε πως διέγραψε τη σχετική ανάρτηση.

«Μετάνιωσα αμέσως που σου απάντησα με τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια καταδικάζω. Συνειδητοποίησα ότι αναπαρήγαγα ακριβώς τη συμπεριφορά που απεχθάνομαι και γι’ αυτό διέγραψα την ανάρτηση», τόνισε.

Κλείνοντας, απαίτησε από τον Γάλλο άσο να ανακαλέσει τις δηλώσεις του και να της ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε νομικές κινήσεις.

«Ανακάλεσε τις δηλώσεις σου, τίμησε τη γαλλική σου υπηκοότητα και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, ενδέχεται να κινηθώ νομικά εναντίον σου για έμφυλη βία», κατέληξε η Σελέστε Αμαρίγια.