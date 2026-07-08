Η Σάμροκ Ρόβερς «λύγισε» στη Μάλτα και η Φλοριάνα έκανε τη μεγάλη έκπληξη στα προκριματικά του Champions League

Το Champions League ξεκίνησε με μεγάλη έκπληξη, καθώς η Σάμροκ Ρόβερς γνώρισε βαριά ήττα στη Μάλτα από τη Φλοριάνα και είναι με την πλάτη στον τοίχο από τον πρώτο κιόλας προκριματικό γύρο.

Η νέα αγωνιστική περίοδος άνοιξε επίσημα το βράδυ της 7ης Ιουλίου, με τις ομάδες που συμμετέχουν στον πρώτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να μπαίνουν στη μάχη για ένα εισιτήριο που οδηγεί στα «αστέρια».

Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της βραδιάς σημειώθηκε στη Μάλτα, όπου η Φλοριάνα πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-0 απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς. Η ιρλανδική ομάδα, που θεωρούνταν το φαβορί του ζευγαριού, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προβλέψεις και πλέον καλείται να κάνει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Αραράτ επικράτησε με 2-0 της Ρίγας, η οποία αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 72ο λεπτό, ενώ με το ίδιο σκορ η Σαμπά Μπακού ξεπέρασε το εμπόδιο της Νιού Σεντς από την Ουαλία.

Η Κουόπιο έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης, περνώντας από την έδρα της Βάρνταρ με 2-0, ενώ ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν η Μπόρατς Μπάνια Λούκα και η Λέφσκι Σόφιας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η Μπόρατς είχε βρεθεί στο παρελθόν στον δρόμο του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League:

- Αραράτ – Ρίγα 2-0

- Κάουνο Ζάλγκιρις – Ντρίτα 1-1

- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Ίντερ Εσκάλντες 3-1

- Σαμπά Μπακού – Νιού Σεντς 2-0

- Βάρνταρ – Κουόπιο 0-2

- Φλοριάνα – Σάμροκ Ρόβερς 2-0

- Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Λέφσκι Σόφιας 1-1

- Τρε Φιόρι – Λαρν 0-1

- Κλάκσβικ – Μπίσεν 2-1

- Βίκινγκουρ – Γκιόρ 1-0